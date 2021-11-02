花蓮縣政府舉辦精品咖啡評鑑，今年邁入第5屆，有50支生豆送件參賽，分為有機咖啡與一般咖啡組，參賽莊園及生豆件數創為歷年來最多，還有青農返鄉加入新思維，參賽咖啡依臺灣國產精品咖啡評鑑辦法及SCA美國精品咖啡協會標準進行評鑑，縣府將於19日至22日帶著咖啡農友北上進駐台北南港展覽館舉辦的台灣國際咖啡展，打出花蓮咖啡知名度，進而創商機。

花蓮精品咖啡評鑑，首創台灣評鑑史上以「有機農業」進行分組制度，花蓮農友以行動力推動零汙染，且不破壞生態環境的有機農業發展理念，熱烈響應參加評鑑；共有50支生豆送件參賽，有機咖啡組29件、一般咖啡組有21件，26位農民參賽。

農業處長吳昆儒表示，樣品繳交後由主辦單位隨機編碼密封，由農委員會茶業改良場老師黃校翊與台灣咖啡研究室老師林哲豪，帶領6位CQI Q Grader杯測師感官評審，及4位在地觀察員，過程分為生豆物理篩選及杯測評鑑，咖啡杯測以香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、平衡感與綜評等項目等評分。

縣府指出，北回歸線經過花蓮，讓花蓮擁有了山與海的菁萃，花蓮縣一直以來深耕有機農業，今年花蓮咖啡評鑑獲獎名單：有機咖啡組：特等獎917農場黃怡瑄、頭等獎一斗夢咖啡農園黃則恭、金質獎阿金莊園劉承彥、銀質獎一斗夢咖啡農園黃則恭、文山咖啡莊園丁春香、瑞穗石柱有機咖啡黃聰儒。

一般咖啡組：特等獎秀林鄉特用作物班產銷第一班李志祥、頭等獎何留莊園 林金光、金質獎秀林鄉特用作物班產銷第一班李志祥、銀質獎秀林鄉特用作物班產銷第一班李志祥、馬耀咖啡鳳林莊園馬耀福佑、馬加祿莊園陳姿樺。

「第一次參賽就得獎，有些意外，謝謝評審肯定」，在北部工作的33歲陳姿燁，返鄉跟著家人種咖啡，接手媽媽的咖啡店，自創「馬加祿莊園」品牌，今年首次報名獲銀質獎，她認為花蓮水質空氣均佳，栽種培育的咖啡有特殊自我風味，屬於花蓮特色。

花蓮縣府今天舉辦獲獎農友頒獎典禮，19日至22日將帶著咖啡農友們北上進駐台北南港展覽館舉辦的台灣國際咖啡展－花蓮特色館，提升花蓮精品咖啡知名度，為農友創商機。