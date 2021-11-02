四大公投案將於12月18日舉行，倒數1個多月時，民進黨青年部2日召開「進擊！國務青」全國街講行動啟動記者會，由於四個題目都會對年輕人產生深遠的影響，因此希望在街頭一步一腳印，誠懇討論四大議題對於台灣的影響，爭取民眾支持。（王英豪攝）

公投全台宣講 民進黨青年部：不能進校園就不會去。曾薏蘋攝

民進黨青年部今舉行「進擊！國務青」全國街講啟動記者會，未來六週，從青年幹部組團，從北到南進行街頭宣講活動；至於會不會進入校園舉辦？他說，如果規定政黨舉辦的活動不能進入校園，就不會進去。

民進黨前後任青年部主任，包括現任主任蔡沐霖、前主任阮昭雄、王閔生、何孟樺、顏若芳、吳濬彥等人及青年部「國務青」青年幹部都出席。

蔡沐霖指出，這次公投18歲就具有選舉權，面對1218公投，必須從街頭、最基層地方開始，希望在基層地方一步一腳印，誠懇與基層互動。

至於藻礁議題，蔡沐霖指出，政府已經兼顧環境與能源發展的永續，也做出調整提出最好方案；核安是跨黨派都非常重視的，沒有核安要重啟核四是非常荒謬的；至於萊豬公投，台灣也要走出國際與國際經貿伙伴互動。

他說，接下來六週會組成一個個團隊，從北部開始、中部、南部；兩週後分成兩支縱隊，包括離島、東部，希望能遍地開花。

對於國民黨提出四項公投，吳濬彥說，國民黨透過公投這個可以保護自己的工具，操弄仇恨，製造對立；核四重啟「不同意」是希望能免於核災；美豬公投也「不同意」，因為若要以民主夥伴方式加入CPTPP，就要符合國際條件；至於公投跟大選應該分開辦理。

何孟樺也表示，她就是2018年的青年部主任，不希望再看到如2018年一邊投票、一邊開票的情形。