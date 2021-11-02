苗栗縣議會第19屆第6次定期會2日上午進行總預算一讀會，最後在場34名議員無異議通過一讀。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第19屆第6次定期會2日上午進行總預算一讀會。（謝明俊攝）

苗栗縣政府2022年總預算案，歲入編列共218億417萬餘元，歲出編列215億7417萬餘元，舉債編列86億7千萬元，債務償還編列89億元，2日上午苗栗縣議會進行一讀，民進黨團一度提案反對通過一讀，國民黨團則提案通過，最後經議長鍾東錦裁示留在分組審查會中做細部審查，民進黨團才無異議，總預算案通過一讀。

苗栗縣議會第19屆第6次定期會，2日進行縣長施政總報告、縣府提案報告及一讀會等議程，依例，在縣長施政總報告後，提出縣政府2022年總預算案，並送一讀會。

苗栗縣政府2022年總預算案，歲入編列218億417萬2千元，歲出編列215億7417萬2千元。歲入部份較上1年度法定預算數213億6139餘萬元，增加4億4277萬4千元，主要增加來源係稅課收入、罰款及賠償收入、中央一般性補助款及醫療作業基金賸餘繳庫增加所致。但是河川疏濬土石採取販售收入減少了5155萬元。

歲出較上一年度法定預算211.25億元，加4.49億，增幅2.12％，增加原因包括：1、公教人員待晉級及撥充地方教育發展基金辦理教育人員退休金增加，致增加人事費3.17億元。2、撥充社會福利基金辦理中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助經費及國民年金補助等各項社福支出增加2.2億元。3、中央補助辦理長照10年2.0計畫增加1億。以及中央補助辦理道路橋梁及下水道等工程減少1.88億元。

另外，舉借債務編列86億7千萬元，償還債務編列89億元，依債務法規定苗栗縣政府2022年度強制債務還本淨額為2.3億元，與2021年度相同。

總預算案一讀會開始，苗栗縣議會民進黨團總召陳光軒就提異議，以預算內容多項不合理，反對通過縣府總預算提案，國民黨籍議員黃芳椿及國民黨團副書記長余文忠接續發言同意通過，議長鍾東錦先詢問陳光軒「不須動用表決吧？」陳光軒未表意見後，鍾東錦裁示先通過一讀會，後續對預書內容有意見時，再留待分組審查會中進行細項審查再行刪減，獲得全場34名議員無異議通過一讀。