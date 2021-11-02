日本成人界最近爆發史上最慘重的無碼片外流事件，引發外界熱議，現在又有令其他女優人心惶惶的事，AV達人「一劍浣春秋」透露第二波外流風暴恐再起，明日花綺羅、葵司、RION、橋本有菜等人都在名單內。

一劍浣春秋昨（1日）透過部落格「PLAY NO.1」發文表示，上次的外流風波重創SOD集團，Maxing、Prestige及JHV集團也中槍，唯有Will集團（北都）毫髮無傷，被外界視為是場「日本AV界網內互打惡性競爭」，只不過第二波外流風暴將朝著Will集團奔來，原來22歲女優河北彩花的試鏡照和證件照全遭外流，「這是拍攝AV前一定會做的事，因為那是女優已經成年而且知道並且同意作品內容的證明，雖然上傳照片的人有稍微處理一下，但河北彩花本名的英文拼音和真實的生日都是清晰可辨。」慘的是，疑將被外流的母帶作品清單中，「神之乳」RION、「AV女帝」明日花綺羅、葵司都上榜，最大受害者為橋本有菜，至少4支作品列名其中。

河北彩花的個資被外流。（圖／PTT）

一劍浣春秋今（2日）又爆料，除了河北彩花的個資被外流，岬奈奈美、神宮寺奈緒的檔案也在昨天流出，生日、出生地等資料一覽無遺，一劍浣春秋透露，比起身材被看光，女優更害怕個資外洩，因為她們大部分都是瞞著親友拍片，但因為社群平台崛起，不少女優都被認出，連所屬事務所都沒轍，提醒女優要做好身分曝光甚至個資被賣的心理準備，一劍浣春秋擔心這次風暴恐會讓許多女優厭惡社群而神隱。