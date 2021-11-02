世界十大國際美食美酒節之一的「香港美酒佳餚巡禮」，今年以「品味全城」為主題展開為期一個月的精彩活動，除了一系列「美酒佳話On-air」線上課程，還有全城各地多姿多采的實體活動，藉此向全球各地的美食愛好者傳遞正面訊息，強調後疫情時代，香港餐飲業仍蓬勃發展，超過2千家新餐廳持續開幕，吸引旅客日後來港展開味蕾之旅。

台灣自經歷了一段深刻的居家時期，民眾更加想念出遊旅行的美好時光，香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，香港美酒佳餚巡禮並沒有遺忘各地的旅客，香港在疫情下繼續展現世界級的多元美酒佳餚魅力及最新美食潮流，旅客可以透過網上課程及美食美酒路線的推薦，先在網上品味香港美味，做為日後重啟旅遊後的行程安排。

雞尾酒愛好者與熱愛綠色生活的人士，千萬不要錯過香港Penicillin 酒吧的「可持續調配」雞尾酒網上大師班。Penicillin 酒吧一向致力於永續環保，力求做到減廢、低碳足跡的經營模式，更榮獲2021年「亞洲50最佳酒吧」的「永續酒吧獎」，表彰酒吧的創意與努力。酒吧利用剩餘的食材升級再造，像是把薯皮製成佐酒小食、以剩餘的麵包和起士釀製成風味獨特的烈酒，而剩餘的酒精與檸檬皮則用來做成肥皂和洗手乳，酒吧的木桌也是利用被颱風吹倒的廢棄樹木製成。

香港美酒佳餚巡禮活動中另一個亮點是揉合創新思維的高級中菜體驗「中菜大師發辦」（即中式無菜單料理）。18位城中高級中菜廳的大廚突破傳統框框，以創意主題配合精湛的手藝，創作出獨特菜單，為饕客帶來難忘的美食之旅。其中，獲得米其林一星的萬豪金殿，其行政總廚鄧家濠師傅則以五行（金、木、水、火和土）理論配合時令食材，推出別出心裁的養生菜單。

中環標誌性歷史建築─中環街市，歷經重新改建活化，現在已成為一個結合社區、傳承文化及創新於一身的全新地標，以多元化的餐飲、零售及藝文活動，提供有別於傳統菜市場的全新體驗。中環街市共有100多個以「無邊界空間」概念設計的零售或餐飲空間，涵蓋由街頭小吃至特色餐廳、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等，文青風格的空間設計明亮舒適，是下次旅遊香港時不能錯過的必訪地點。

想在香港規畫品酒路線？一定要參考官網特別整理的品酒「四大區域」，將不藏私的精選餐廳酒吧名單一次分享。愛酒之人可以選擇「中環」路線，多間於2021年「亞洲50最佳酒吧」榜上有名的著名酒吧都聚集在此；「堅尼地城」則適合文青族群，沿著海濱或充滿在地情調的巷弄，探索各具特色的精選餐廳，邊吃邊喝邊打卡，品嚐「朝啡暮酒」的滋味；「灣仔」及「尖沙咀」路線則分別以新舊交融的環球美食及維港景致作賣點。

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