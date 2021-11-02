第13期即將開打，隨著疫苗接種率逐漸提高，指揮中心2日透露短期商務的旅客有望提前解封。

學者建議國內2劑接種率若達到8成時有望出國，指揮中心發言人莊人祥回應12歲以下人口就佔了9成，若是要達到8成接種率其他年齡人口需要打至9成，他表示會朝接種率9成努力，然而邊境開放主要仍是國內接種程度還有國際的疫情狀況，並不是只看國內的接種率而已。

而台積電創辦人張忠謀談到盼在台灣疫情穩定後，有望開放商務旅遊。莊人祥回應商務旅行有可能提早開放，如同之前短期商務的專案，針對風險國家可以縮短到5天的居家檢疫，未來有可能針對這方面研擬。

另，第13期在3日上午10點開始預約BNT，而AZ則是在下午2點開始預約，符合資格的民眾可按照時間預約。此外指揮中心透露11月開放疫苗混打，混打BNT或是莫德納，仍會看疫苗到貨量精算，至於符合資格的民眾資格會有限制，如AZ接種滿10周以上，但是不會限制年齡等接種順序類別。