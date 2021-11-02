新冠疫情造就高球運動熱潮，激勵美國和日本下游客戶積極下單，大田（8924）業績也一路沖天，今年前三季營收達57.40億元，每股稅後盈餘更是衝高到15.54元，不只比去年同期4.66元，年增233.48％，更是超越大田創設以來的任何一個年度獲利。

大田精密2日召開董事會，會中提報、通過經會計師核閱的110年第三季合併財務報告案，大田累計前三季合併營收57.40億元，比去年同期的27.06億元，年增112.12％，第三季單季每股稅後盈餘6.06元，累計前三季每股盈餘稅後15.54元，比同期的4.66元，年增約233.48％。

大田過去全年度最高的獲利，落在2017年的8.74元，今年前三季的每股盈餘稅後15.54元，已超越大田史上前三季及歷年全年的最高獲利。

大田2日表示，近期，大田公司業績續旺，亮眼業績彰顯經營成果，不只9月單月營收8.14億元，寫下今年營收新高，創下歷年9月史上新高，成功挑戰近 16年以來的新高，第三季單季合併營收22.74億元，更寫下大田單季歷史新高紀錄，是淡季不淡的最佳表現。

大田指出，今年前三季合併營收57.41億元，毛利率約32％，是歷年前三季的最好業績表現，目前，大田公司營運穩定，接單暢旺，未受到疫情與大陸限電影響，一切順利。

大田說，大田深耕研發，透過開發高附加價值產品，深獲客戶與消費者青睞，多年深耕的高爾夫生產基地江西大田，已具長期競爭利基，積極推動生產自動化順利，並有穩定的水力發電系統、以及完整的供應鏈體系，人力資源也穩定，生產及出貨都很順暢，因而能吸引主要客戶長期而穩定的下單，得以維持高獲益。

展望未來，大田指出，隨著全球經濟的復甦，打球人口的增加，高爾夫產業前景持續被看好，對於未來業績也審慎樂觀，期待再創新一波亮麗的收益表現，並創另一輝煌歷史。