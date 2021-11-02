SKODA Taiwan在今年初藉由KAROQ黑熊特仕版上市記者會中宣布要投入台灣黑熊守護計畫，獲得各方關注，透過一連串的評選之後，於9月選出並公布最終七組得獎者，擁有SKODA經銷商聯誼會所提供的KAROQ黑熊特仕版進行為期乙年的實踐計畫，並舉行交車儀式，黑熊夢想實踐計畫正式啟程。

這七組得獎者所提出的計畫包括：科技講座、行動博物館、插畫、親子共享Podcast等內容相當多元。SKODA特地商借位在花蓮縣玉里鎮的東部台灣黑熊教育館進行交車儀式，主辦此次活動的SKODA經銷商聯誼會會長李奎在會中表示：台灣黑熊全省數量僅剩不到千隻，希望藉由此次活動拋磚引玉，引起更多人的關注，讓全民共同守護。而SKODA除了安排來自全省各地的得獎者聚集於這個極具象徵意義的地點舉行交車之外，同時安排深度導覽，讓得獎者能夠藉由館內工作人員的專業解說，深刻體認台灣黑熊的生長環境以及目前困境，並發揮出各組專長分享給社會大眾，共同守護台灣黑熊。

而此次身擔要職準備載得獎者們上山下海的KAROQ是SKODA旗下的一款SUV，搭載1.5 TSI EVO汽油渦輪增壓引擎，擁有150匹馬力以及25.5公斤米之最大動力輸出，搭配七速DSG雙離合器自動手排變速系統。而在經濟部能源局所公布的能源效率標示中，KAROQ也以每公升16.0公里的油耗測試值，效率等級拿到第一級。