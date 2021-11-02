依據行政院主計總處統計，截至110 年 1 月底台灣老年人口數為 380.4 萬人，占總人口 16.2%，隨著老人年口逐年增加，老人走失的社會現象也越來越頻繁，如何降低老人走失頻率已成為社會一大課題。

日前新北市林口區一名陳姓的9旬阿嬤在林口舊街上來來回回，一旁路過的熱心民眾見阿嬤似乎身體不大舒服需要協助，便撥打110報案求助，位於舊街上的林口派出所獲報後也旋即到場，但阿嬤疑似失智加上年邁耳朵聽力退化，聽不清楚員警在講什麼，員警只好先帶阿嬤返回派出所，並提供茶水讓阿嬤稍事休憩，待員警透過資料庫比對確認阿嬤身分後，聯繫上家屬至派出所接回，家屬也連聲道謝員警與民眾的協助。

林口警呼籲近來氣溫下降，家裡如有老人家，除注意多加保暖外，也要隨時留意老人家動態，並可至區公所申請免費「愛心手鍊」，若真走失也能迅速找回，另也可在其時常穿著的衣物上縫紉相關家屬聯絡資訊，當意外發生時，更能盡快得到大家的幫助。