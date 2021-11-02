台中市勞工環境每況愈下，近兩年職災失能傷害頻率為6都最高，職災失能次數與死亡人數這3年都逐年成長。市議員王立任等2日為勞工請命，要求勞工局立即改善台中市勞工環境增加宣導職安重要性，守護勞工生命安全。勞工局長張大春指出，市府將降災、減災作為努力方向。

市議員王立任等質詢說，根據勞動部數據顯示，台中市2019、2020年的職災失能傷害頻率為1.74和1.85都是六都第一，從2018年到現在職災失能傷害頻率及次數每年是逐年成長；職災死亡人數從2018年的35人到2020年的47人，短短三年已經成長34.3％，道出近年台中市勞工環境每況愈下現象。

張玉嬿說，職災數據上升同時，勞工局竟然還減少明年勞工安全衛生業務相關費用預算；台中勞工職災比率高，證明部分勞工的工作環境很危險，造成只要一失手，就會受傷、失能甚至死亡，顯見勞工局未盡監督輔導責任，造成中市的勞工工作安全體制無法完善建立，職安風險難以有效降低。

黄守達指出，工作中感染COVID-19也算職災一種，是勞工局應特別關注的新型職災。根據勞保局資料，去年一月到今年九月，因確診COVID-19請領職災給付就有83件，中市累計確診人數目前有207位，勞工局連一件相關職災申請都沒有，是真的沒有工作中染疫者，還是勞工局未積極協助？

市議員王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達、張耀中呼籲，勞工局應要重視勞工安全衛生，不要只是把職安掛在嘴邊；要求勞工局立即補足明年職安業務預算，並且擴大職安宣導，進入國中小向下扎根，讓市民從小就能建立職安衛生觀念與文化。

勞工局長張大春說，雖然不是每個職安檢查都是由台中勞檢處負責，例如營造業的職安檢查勞動部職安署尚未授權台中市勞動檢查處，但每個職災的發生都是令人傷痛的，勞工局也將降災、減災作為努力的方向；針對職安與職災相關經費均有編列並未減少，面對發生職災的勞工，市府會立即啟動關懷，給予及時的協助。

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