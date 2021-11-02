宜蘭縣政府為使縣內養鴨產業穩定永續經營，輔導宜蘭縣養鴨生產合作社舉辦鴨鄉鴨香活動邁入第15周年，今天（2日）宜蘭縣長林姿妙與宜蘭縣養鴨生產合作社理事主席陳信仁，共同製作櫻桃鴨燒烤料理，象徵活動正式開跑。

縣府表示，今年活動以「夯鴨野營」為主題，規畫2天1夜的烤肉露營活動，11月20日將在蘇澳武荖坑風景區登場，希望透過野外生活體驗，傳達台灣早期鴨農以刻苦耐勞的精神，以及露宿臨時鴨寮、克難煮食的情境。

林姿妙表示，一般消費者在選購肉品的習慣大都還是以豬肉或雞肉為主，多是上餐廳或小吃店時才會吃到鴨肉或鴨賞等加工品；今年鴨鄉鴨香活動以「夯鴨野營」為主題，邀請大家一起來武荖坑露營烤肉吃宜蘭鴨。

縣府表示，露營期間主辦單位也規劃了DIY、桌遊挑戰、草地音樂會及武荖坑夜間生態觀察等豐富活動，歡迎大家報名來宜蘭享受一場難忘之旅。活動網址http：／／www.duckcounty.com。