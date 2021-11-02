運勢命理網站「運勢女王」分享2022年運勢最旺的生肖，屬鼠、蛇、豬、馬的人在明年運勢一路飆漲，終於揮別2021年的種種不順遂，身邊的小人遠離，事業上軌道，一整年賺錢輕鬆沒煩惱。

▍1.生肖鼠

屬鼠人頭腦聰明，性格低調，他們不怕吃苦，面對任何事都很認真，不讓自己落於人後，他們在2021年運勢不太順遂，發展受限，不過在2022年終於擺脫霉運，事業運一路上漲，實現心目中的理想，財源更加穩定，順利累積財富，身邊的小人逐漸遠離，留下的都是可靠之人，前途一片光明。

▍2.生肖蛇

屬蛇人性格樂觀，心思細膩，考慮任何事都很周到，往往能做出亮眼的成果，他們在2022年人生將大幅向前邁進，雖然會遇到許多激烈的競爭，不過都能從中脫穎而出，賺錢速度增快。屬蛇人2022年很適合創業，能得到貴人幫助，事業迅速步入軌道。

▍3.生肖豬

屬豬人2021年遭受到比較明顯的壓力，不過他們越挫越勇，實力越來越堅強，在2022年會遇到許多難得的機會，身邊還有貴人支持，明年1月他們的表現將超越同事或同業，成為行業中的佼佼者，來到2022年中旬，他們會抓住賺錢機會，日子過得富裕沒煩惱。

▍4.生肖馬

屬馬人待人大方，而且個性負責，在旁人眼中顯得非常可靠，這樣的人做生意有信譽，容易成功，來到2022年他們的運勢大幅成長，終於找到做事的訣竅，成功時機隨之到來，一整年無論辦什麼事都很順利，不過要小心處理人際關係，以免因為一時的意氣用事影響未來發展。