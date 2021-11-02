第四波1000元「i原券」今天下午抽獎，由身分證末2碼為「29、71、82」的民眾中籤，共3組號碼，總計2萬9437人中獎。中獎民眾將在明天早上8點30分收到中籤簡訊，5日起陸續開放消費，但必須綁定台灣PAY金融卡帳戶，以台灣PAY掃碼才可使用。

其中身分證末2碼為29的民眾有1萬4453人，82的有178人，71的則有1萬4806人，總計第4輪有2萬9437人中籤，獲得千元i原券。

原民會配合「振興五倍券」推出加碼券「i原券」，額度1000元，是各部會加碼券額度最高，共10萬份，中籤民眾須使用台灣Pay綁定金融卡帳戶，就可以到原民會認證店家消費。

i原券使用時間分兩部分，首先五倍券綁定台灣Pay金融卡帳戶者，可在11月5日起使用，五倍券未綁定台灣Pay者，須先綁定台灣Pay金融卡帳戶，並於11月6日至20日期間至五倍券官網完成補登程序，才可以開始消費，使用截止時間一樣在明年4月30日，使用方式以台灣pay掃碼消費，於原民會認證店家使用，包括飯店民宿、農特產品、餐廳小吃、文創藝品等店家。