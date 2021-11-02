苗栗縣議會第19屆第6次定期會開議，2日進行施政總報告。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第19屆第6次定期會開議，2日進行苗栗縣長施政總報告，縣長徐耀昌表示，縣府全力招商，至今年招商金額已達9.875億元，創造逾3萬5千個工作機會。其中，台積電竹南先進封測廠土建工程已完成9成，預計年底可開始營運，力積電投資2780億元興建12吋晶圓，2案共增加6100個工作機會，工作機會增加居19個縣市之冠。

徐耀昌指出，縣府推動縱横路網連線，串起活絡經濟、安全返家的每一哩路。本會期「頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」及「三灣鄉苗17線瓶頸路段拓寬改善工程」完工通車。執行中的「西湖鄉2K＋070至龍壽橋段聯絡道進度已達7成，預計11月竣工。苗30線聯大路施工，可望今年年底完工。「竹南龍鳳漁港聯外道路興建工程」施工進度已近5成。其餘「128線通霄路段拓寬改善」、「台13線造橋頭屋段道路拓寬」、「雪霸國家公園至雪見道路未完成路段 (62-1線)」、「台13線三義路段原線拓寬」等工程，正加速辦理路線規劃及用地徵收。

徐耀昌表示，「五楊高架道路延伸至銅鑼科學園區」、「增設造橋交流道」、「台72線東西向快速公路延伸至台61線西濱快速公路」、「台72線新增新東大橋匝道」、「台61線房裡交流道增設南入北出匝道」等計畫，刻正積極推進可行性研究，並爭取中央經費挹注。

在系統性區域排水治理方面，縣府本會期「竹南蜆仔溝滯洪池」、「苑港五號堤防」、「聯大路周邊地區排水改善」及「通霄伏流水開發工程」已完工。「田寮溪排水系統分洪」第一期工程總經費4.69億元，預計明年8月完工，接續二期工程總經費3.8億元，現正辦理規劃設計。「沙河溪沙河橋改建工程」及「後龍水尾圳護岸工程」，現正加緊施作，預計明年第一季完工。並持續推動頭份、竹南、後龍及苗栗市污水下水道用戶接管，接管率穩定成長，連續三年獲內政部污水下水年度評鑑甲等，竹南頭份污水下水道系統BOT營運績效良好，入圍今年度財政部「第19屆民間參與公共建設金擘獎」。

徐耀昌指出，縣府積極辦理老舊校舍拆除重建、補強工程，本會期頭份、西湖、山佳國小新建校舍及大山國小等9校10棟補強工程已完工。象鼻國小等5校5棟拆除重建及公館國中等7校9棟補強工程，現正施作中。爭取多年的頭份國中新建專科教學大樓，已獲中央同意全額補助1億1869萬元。

為了解決年輕父母幼兒教育經濟壓力，縣府持續擴充平價教保服務，2021學年度新增「公立學校附設幼兒園」2園5班、「非營利幼兒園」4園24班。2022學年度，建中國小等10校幼兒園收托年齡向下延伸，增設2歲專班10班。加速推動班班有冷氣政策，分區改善電力系統及安裝冷氣，預計年底前，每間教室冷氣皆可安裝完畢。

對於長者長照工作，縣府廣設188處社區關懷據點、325處長照ABC、22處幸福學院、18處樂齡中心、15處部落文化健康站，提供長者就近安老服務；加速興建本縣長照暨衛生教育大樓，10月完成規劃設計，現正辦理工程發包作業。布建友善育兒空間，通霄、苑裡、頭份公設民營托嬰中心籌備立案中；苗栗市親子館興建工程，現正辦理規劃設計；頭份市親子館統包工程9月已開工。爭取資源擴編復康巴士，由上任時的14輛成長至35輛，協助身障人士及失能長者解決就醫、洽公等社會參與之需求。