名導李歐卡霍（左）在《ANNETTE：星夢戀歌》再度與愛女娜絲緹雅同框共演。（采昌國際多媒體提供）

榮獲本屆坎城影展最佳導演、最佳配樂雙料大獎的《ANNETTE：星夢戀歌》是法國鬼才名導李歐卡霍（Leos Carax）繼震撼全球的《花都魅影》後，睽違影壇近十年最新力作，更是他導演生涯的首部英語與音樂電影，並找來美國傳奇搖滾組合「Sparks」打造原創故事並操刀配樂。

這回卡霍從男女情愛一路拍到父女羈絆，更還與親生女兒娜絲緹雅（Nastya Golubeva Carax）一同現身演出，成為全片一大亮點。電視劇與動畫向來不是卡霍會主動觀賞的類型，不過愛女心切的他，也透露即便自己不看動畫，仍會陪女兒觀賞宮崎駿導演的作品，更有趣的是，卡霍透露女兒最近迷上爆紅韓劇《魷魚遊戲》，直呼喜歡鄭好娟、魏嘏隽兩位主要演員，儼然成為小粉絲，連坎城大導演也覺得嘖嘖稱奇。

卡霍早在前作《花都魅影》就現身演出，更透過鏡頭捕捉親生女兒娜絲緹雅的臉龐，這回在《ANNETTE：星夢戀歌》再次延續前作風格，影片一開頭就偕愛女一起同框入鏡。當年在《花都魅影》還未滿10歲的娜絲緹雅，如今在本片已經成為亭亭玉立的少女，讓人眼睛一亮。對於前後兩部片都邀請女兒共演，卡霍也透露：「對我來說，電影一開始就和她在一起很重要，這可能也是為了讓自己放心，而這兩部作品都是『我成為父親後所製作的電影』。」

《ANNETTE：星夢戀歌》由威尼斯影帝亞當崔佛（Adam Driver），以及奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）領銜主演，描述亞當飾演的脫口秀巨星亨利，與瑪莉詠飾演的歌劇天后安墜入愛河，結為夫妻的消息成為全球矚目焦點，然而當亨利的事業開始下滑，安的事業卻蒸蒸日上，彼此的關係也逐漸受到考驗，女兒的誕生更為夫妻兩人的關係再掀風暴。