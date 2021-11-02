台股屢屢站上萬七，加上美股三大指數再創新高的神助攻，周二台股聞到牛氣，開漲26.18點後，由電子股領軍喊衝，漲幅拉高成功回半年線。盤初，晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)攜手齊揚，電動車和元宇宙概念股持續聚集人氣，電子資金占比逾7成。航空股士氣如虹，華航(2610)漲幅在5%左右、長榮航(2618)漲幅約3%；貨櫃三雄攜手上漲，長榮(2603)及陽明(2609)重回百元大關。台股突破半年線之後再面臨反壓，今日好戲只演半場，電動車和元宇宙股遭棄，指數翻黑，終場收跌2.27點，為17065.97點。今日外資(不含外資自營商)買超19.6176億元，投信賣超8.5312億元，自營商賣超13.3974億元，三大法人賣超2.31億元。

晶圓雙雄推升台股今早大漲逾百點，突破17100點以及半年線，其中聯電股價走高觸及60元關卡、台積電穩揚，激勵8吋晶圓代工廠世界(5347)在下午法說會前股價先行漲停慶賀。近期紅翻天的元宇宙概念股出現變數，宏達電公布第3季每股稅後虧損擴大至0.94元、且目前仍處分盤交易期間，股價翻黑收跌逾5%，拖累威鋒(6756)、亞信(3169)、揚明光(3504)轉弱，僅威盛(2388)收紅。不止元宇宙失光環，電動車概念股也面臨獲利了結的挑戰，電池概念股康普(4739)及聚和(6509)、導線架大廠界霖(5285)均一度遭打至跌停，「作夢行情股」面臨基本面檢視、股價漲多壓力，紛紛不支倒地。航運股捲土重來，今日在貨櫃三雄、航空雙雄領漲，成為盤中的要角，航運類股漲幅一度達到4.5%，盤中長榮、陽明漲幅都達到5%，長榮航、華航漲幅達6%；隨疫苗施打率提升，推估明年第4季客運將恢復至疫情前50%水準，其中華航將領先復甦，預估2022年客貨運價仍將維持高檔，法人認為，客運明年緩步復甦下，獲利有望衝高。

台股跨季線後高檔震盪蓄勢，今早有所突破觸及半年線，隨即再遇另一波反壓挑戰，大盤從上漲150點拉回翻黑，震盪幅度巨大，終場台股收黑2.27點，為17065.97點，5日RSI為68.81，10日RSI為60，9日K值為75.23，9日D值為79.99，20日乖離率為1.7。不過外資在連3日賣超後，今日轉多買超19.6176億元，隨著市場將焦點轉向企業財報表現，凱基投顧認為，先前影響台股的通膨、美債、QE、限電、恆大五大變數暫歇。由於台積電正向看財測，有助整體台股與企業獲利表現跟著上修，再者美國製造業新訂單數據高檔擴張，也有利向上發展，只要台股挺過反壓區間搭配量能擴大，Q4多頭表現可期。

台股在1萬7千點附近整理，呈現緩步前進態勢，瀚亞投信投資長劉興唐表示，台股成交量較先前下滑，大型權值股表現相對溫和，加上靠近年底外資有結帳壓力，預計短期大盤上漲空間有限，中長線趨勢向上機率高。此外，觀察到無論是外銷訂單、景氣燈號等經濟數據依舊熱絡，企業獲利和產業前景樂觀，族群健康輪動，個股表現空間大，因此第四季是偏向選股不選市的格局，投資人可以利用近期的盤整尋找進場投資機會。