亞馬遜周一宣布將於2022年第四季發射其第一批「Kuiper計畫」（Project Kuiper）的網路衛星。

亞馬遜已經向美國聯邦通信委員會（FCC）申請發射和運行其第一批的兩顆原型衛星—KuiperSat-1和KuiperSat-2。亞馬遜表示，這些衛星將由ABL Space的RS1火箭發射升空。

Kuiper Systems是亞馬遜旗下子公司，負責在低地軌道布建衛星星系。根據「Kuiper計畫」，亞馬遜擬在低地軌道上建立一個由3236顆衛星組成的網路，為世界各地提供高速網路。

去年美國FCC委員會已經批准亞馬遜的衛星網路系統。亞馬遜表示將砸下逾100億美元投資「Kuiper計畫」，當亞馬遜在低地軌道佈署的衛星達到578顆，Kuiper就會開始提供初步的衛星連網服務，與太空服務公司SpaceX的星鏈（Starlink）網路正面交鋒。

由特斯拉創始人兼執行長馬斯克創立的SpaceX，是在最新一代寬頻衛星系統中發展最快的公司。

此外，亞馬遜上周宣布與美國最大行動通訊商Verizon結盟，聯手進軍這個競爭日益激烈的高速衛星網路市場。