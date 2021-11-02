高科技產業是台灣經濟發展重要核心，近年在全球半導體需求大幅增加的背景下，高科技產業蓬勃發展，帶動經濟數據快速成長。然而有外媒卻點出，台灣亮眼的經濟數據掩蓋了多數勞動階層薪資偏低、必須樽節度日的真實現況。

日經亞洲評論引用台灣經濟研究院數據指出，台灣有1/4的勞動力只領基本工資，需要靠便宜的食物來平衡收支，這些族群主要是超商店員、工廠工人與家庭幫傭等，儘管台灣明年1月1日要將基本工資與時薪調漲至25250元與168元，但薪資水準還是落後日韓。

報導採訪一位靠著160元時薪過生活的廖姓女大學生，她向日經透露，雖然台灣能找到便宜餐食的地方不少，但餐費支出仍然占了她大半的收入，每天餐費也必須控制在200元以內，「先前台灣本土疫情爆發，我有4個月沒辦法打工也沒有薪水，所以現在情況有些緊繃，正常時會剛好夠用，但很辛苦。」

倡議公平薪資的社運人士鄞義林點出，即使台灣近年調漲資本工資，帶動平均薪資跟著上漲，但上升的幅度仍比不上日常生活開銷、住房甚至是育兒成本飆升的速度。

此外，鄞義林補充說道，包括台灣在內的亞洲國家，都習慣利用低廉的食物價格掩蓋生活成本並不低的事實，就像台灣外食看起來好像很便宜，但與薪資水準相比，並不算低。

報導指出，台灣經濟出現的另一個問題是，儘管國內生產毛額（GDP）數據很不錯，但普通民眾的支出並不如預期的那麼多，從消費者價格指數來看，9 月份比去年同期上漲2.63%，僅比去年最低工資上漲5%的一半多一點，這顯示工資上漲的速度不足以刺激消費。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師Nick Marro則說：「台灣的經濟成長受到出口與投資的推動，主要是台灣的工廠製造並銷售產品到世界各地，但另一方面，民營公司的薪資卻不好，這代表台灣的經濟實際狀況，其中有著很大的失衡情形。」

Nick Marro補充說道，「晶片業和電子業公司都做得很好，所以他們有資源增加員工的工資，這可能是固定的年薪，也可能是年終獎金，但當你觀察台灣的餐飲業、百貨業或旅遊業等公司時，情況就變得完全不一樣了。」