12月18日4大公投倒數40多天，高雄藍綠政營各自出招。國民黨發起的全台街講活動高雄場3日起一連兩天展開，台北市議員羅智強也將於6日夜宿高雄市黨部。民進黨方面，今跨選區資深高市議員郭建盟等人也聯名發出聲明，疾呼高雄市長陳其邁率領軍黨公職迎戰。

民進黨資深高市議員郭建盟等人聯名發出聲明，疾呼高雄市長陳其邁率領軍黨公職迎戰。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市黨部副主委曹桓榮指出，由黨中央發起的公投全台街講高雄場明天10時起，將從鳳山展開街頭宣講後，沿線經過鳳山、前鎮、林園、大寮、三民等區，預計下午4時在左營天后宮街講後，再持續繞行經過楠梓、鼓山、鹽埕等區。後天則從旗山區出發，沿路經過美濃、仁武、鳥松、橋頭、岡山、路竹、湖內等區後往台南方向前進。

曹桓榮表示，市黨部方面也正規畫各區宣講，目前正洽詢場地，預計本月中展開為期1個月密集宣講，力邀地方民代、幹部在廟口、市場等地加大力道宣傳4大公投理念。另外，羅智強6日晚間將夜宿國民黨高市黨部騎樓，黨部已協助處理場地及軟硬體。

今天民進黨高市議員林富寶、林宛蓉、陳慧文、張勝富及郭建盟等人，聯名發出「關鍵時刻勇敢面對，共同承擔邁向未來」共同聲明，當中提及，各黨陣營針對不同主張也多所提出許多論述與攻防，近日高雄街頭亦看到許多將投入民進黨議員初選的新血投入宣講行列，可見高雄公投狀況吃緊。

聲明中指出，12月這場公投是多位資深公職近年見過最為險峻、也是影響遠大的一場選舉，為了世代子孫，高雄不能輸，還要多贏一些，高雄更要再次成為穩定台灣的重要力量。

聲明也提及，同時間面對明年大選黨內的猛烈競爭，需公正辦理選務的黨部「略顯見拙」，對此，相信唯有市長陳其邁引領大高雄眾多優秀黨公職同志，才能共同努力克服12月公投的困難與挑戰。

針對綠營同志力拱陳其邁率領軍黨公職迎戰，高市新聞局長董建宏回應，目前以市政優先，但強調公投議題非常重要，陳其邁在市政之餘也會關心投入。