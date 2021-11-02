警方查扣到的超跑配備完整，市價超過千萬元。(林郁平)

竹聯幫青堂27歲徐姓男子等嫌，在新北市組靈骨塔詐欺集團，散布「打疫苗、就享塔位優惠」的廣告傳單，吸引已持有塔位的長者加碼投資，刑事局偵查第七大隊偵辦後，將徐嫌等13人逮捕到案，發現嫌犯還爽開BMW i8千萬超跑，揮霍不法賺來的疫情災難財。

刑事局與新北市警局海山、金山、蘆洲、林口分局共組專案小組，報請台北地檢署檢察官顏伯融指揮偵辦。警方調查，嫌犯掌握被害人名單後，透過「假買家」、「節稅」、「未上市股票換購塔位」等詐騙話術對被害人長期洗腦，平日並噓寒問暖、獻殷勤以取得被害人信任。

警方同步搜索嫌犯在新北市板橋區、蘆洲區、中和區的公司等15處相關處所，查獲徐嫌等13人到案。初步清查有20人被害，損失逾3000萬元，其中，以一名60多歲男子被騙光近500萬元積蓄最高。

警方共查扣現金495萬元、BMW i8千萬超跑1台、廣告傳單、被害人名冊、塔位權狀、塔位銷售文件、公司規章、教戰手冊、骨灰罈、公司印章、被害人印章、存摺等贓證物。全案訊後，依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。