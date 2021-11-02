環保署2日修正發布「水泥業空氣污染物排放標準」，預估將可減少水泥業污染排放達16％，約氮氧化物2246公噸/年，相當於減少3500輛大型柴油車年排放量，除減少污染排放外，期能提升當地民眾生活環境空氣品質。

環保署指出，這次修正三大管制重點為加嚴既有管制空氣污染物排放標準、增訂空氣污染物管制項目與排放標準及建立中央與地方政府一致性管理原則。

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