環保署修正水泥業空排標準 3大管制重點 15:302021/11/02 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署2日修正發布「水泥業空氣污染物排放標準」，預估將可減少水泥業污染排放達16％，約氮氧化物2246公噸/年，相當於減少3500輛大型柴油車年排放量，除減少污染排放外，期能提升當地民眾生活環境空氣品質。 環保署指出，這次修正三大管制重點為加嚴既有管制空氣污染物排放標準、增訂空氣污染物管制項目與排放標準及建立中央與地方政府一致性管理原則。 工料雙漲 營建施工費跟進 習近平向聯合國氣候變化框架公約峰會 提維護多邊共識等建議 #環保署 #水泥業 #空氣污染物 #排放標準 #管制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 急凍14度！冷氣團恐報到 鄭明典：溜滑梯曲線來了 09:012021/11/02 生活 年菜商機大 飯店業提早開戰 04:102021/11/02 產業特刊 印度宣示2070年碳中和 向富國開口要28兆資助 12:202021/11/02 國際 環團示警 不要讓四接成為下個公投 04:102021/11/02 焦點要聞 估年底2劑覆蓋率可達7成 旅遊業籲速討論開放邊境 04:102021/11/02 生活新聞 經濟動能穩定 台股下檔有撐 04:102021/11/02 投資理財 《台北股市》殖利率勝大盤 金傳存股掌優勢 14:322021/11/02 財經 獨》月收20萬變時薪160 機師慘到應徵臨時工 09:482021/11/02 生活 印度宣布2070實現淨零碳排 比各國晚20年印媒讚嘆 09:352021/11/02 國際 興立翔無油空壓機 強攻醫療 04:102021/11/02 投資理財 盼紅豆植株乾燥合理安全使用 農委會公告固殺草使用方法 13:402021/11/02 生活 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 震撼！雅虎宣布退出大陸產品與服務 這些功能也關了 - 財經 馬斯克吟中文詩嘆「相煎何太急」 背後真相被他點破 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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