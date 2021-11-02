陸媒報導，2021年11月1日起，用戶無法從大陸地區使用雅虎（Yahoo！）的產品與服務，包括旗下的科技媒體Engadget在微博的更新也停留在10月29日，認證標誌變成灰色，代表該企業未經過年審，甚至連Yahoo拍賣也宣布關閉在大陸的產品與服務。

據《IT之家》報導，雅虎是曾經是全球第一的搜尋網站，業務遍及 24 個國家和地區，為全球超過 5 億的獨立使用者提供多元化的網路服務，中國雅虎1999 年 9 月開通；2005 年 8 月，阿里巴巴全資收購；2013 年，中國雅虎郵箱、資訊及社區宣布停止服務，原有團隊專注在阿里巴巴集團公益事業的傳播；2015 年，雅虎宣布關閉雅虎北京全球研發中心，裁員 200 到 300 人。

雅虎補充表示，上述政策並不影響Yahoo在全球其他地方的產品及服務。

此外，Yahoo拍賣也顯示，由於中國大陸更具挑戰性的商業和法律環境，從11月1日起，用戶將無法從中國大陸使用Yahoo的產品與服務，感謝您一直以來對拍賣的支持。Engadget也宣布，11月1日起停止提供簡體中文內容的「Engadget 中國版」，目前在微博上的認證標誌變成灰色，顯示該企業未經過年審。

10月中旬，微軟旗下領英（LinkedIn）副總裁兼全球工程負責人Mohak Shroff也宣布，「面對大幅提高的經營環境挑戰和更嚴格的中國合規要求」，領英將關閉在中國營運的職業社交網站，雖然領英中國總裁陸堅澄清，僅是以沒有社交媒體功能的招聘網站服務來取代其中國服務，但也證實大陸唯一還能運作的海外社交平台，也不敵壓力退出。