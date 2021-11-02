疫情嚴峻，疫苗開打，台北市立聯合醫院支援施打，卻引發基層醫護人員苦不堪言，工會也頻頻發出心聲。北市議員苗博雅2日質詢，聯醫竟發生基層醫護人員值完夜診後，又要再去支援打疫苗，衛生局與院方是否覺得他們太好用？聯醫總院長黃勝堅答詢時，霸氣說不會再發生，若再發生「我就辭職！絕對承諾！」

苗博雅指出，聯醫人力調度有問題，對於基層工會的聲音，北市府到底有沒有聽到？津貼不均，有沒有調整？市府為了拚打疫苗，影響到院內既有的醫療量能，其中仁愛院區負擔很大的工作，最高紀錄竟1天調15名主治醫師、6名專科護理師去支援，占近一半的主治醫師，導致原來院內的病患沒人照顧。

苗博雅痛批，甚至後來還加開晚上打疫苗的作業，有基層發現，值完夜診後又再去支援打疫苗，是不是覺得聯醫基層醫護人員太好用？

黃勝堅表示，3至8月因投入很多人力，津貼金額被稀釋掉，但精實流程後，有重新設計流程與獎勵方式，9至12月平均可多2倍津貼，確實有抱怨，但不影響醫療品質，還是會照顧到院內的病人，同仁出來支援是比較辛苦，10月13至15日因施打量很多，現在已調整、降載。

「再發生值夜後支援打疫苗，我就辭職！絕對承諾！」黃勝堅說，當時是為施打第11期疫苗，他承諾不會再發生了。北市衛生局長黃世傑表示，有調整津貼了。

苗博雅追問，北市府一直用到人家基層人力受不了，都沒向外界積極求助，中央6月就有發布訊息說，各縣市可申請護理隊來支援注射，北市到10月都沒向中央申請。

黃世傑嗆，「是北市先有，是中央學我們！」並說北市招了300多名退休醫護人員已夠用。

苗博雅反轟，自己招就夠用，那為何還出現黃勝堅說「以後不會再發生值夜後支援打疫苗」的狀況？ 人力足夠就不會有基層抱怨，難道北市府要說醫護都不知足？這是什麼邏輯，發生問題就要去解決，還是在職的很好用、很忠誠？上級交辦什麼都辦好，不能因人家好用就忽略向外找支援，擴大招募人力打疫苗，應做到不須額外加班、可顧好院內量能，衛生局要心胸開闊、聽心聲，這沒什麼面子的問題。

黃世傑才緩和說，基層很辛苦，若有需求，會再跟中央請求。黃勝堅說，北市自己也有招退休的天使隊來幫忙，哪裡有防疫需求，就都會申請支援。