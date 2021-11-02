開什麼車很重要嗎？一名男子表示，原本的BMW開了快5年，即將要到每年一驗的時間，乾脆換臺yaris，方便女友好停車。豈料女友見到竟罵他「瘋了嗎？」，進口換國產，開出去多沒面子。男子因此脫口「分手」2字，放生6年女友。網友也一致盛讚，「換車也換人」。

一名男子在匿名公社發文，表示自己一年開車不到2千公里，原本的BMW 328i wagon都是女友在開，想說快要5年了，快到每年一驗的時間，於是買了臺yaris，想讓女友好開好停車。

豈料，女友回家一看到車，立刻說：「你瘋了嗎？賣進口買國產？你知道我開出去多沒面子嗎？」，因為這句話，原PO說出了「分手」二字，放手6年感情。

網友也紛紛叫好：「好！鼓掌」、「還好提早換車了」、「如果她是因為虛榮心說出這樣的話，支持你分手」、「就算你買GTR她還是會嫌棄的，因為那只是NISSAN女生根本不懂，她們只看得懂雙B」、「那你也應該回應她，你也是國產的，所以我應該找個進口的女朋友是嗎？」、「換女人」。