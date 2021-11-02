宏捷科10月營收又攻頂 破4.5億元 15:392021/11/02 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）10月營收達4.5億元，再度締造歷史新猷，月增2.37％、年增39.52％，2021年來累積營收直逼40億元大關、達39.47億元，維持雙位數年增、幅度為38.2％。 《半導體》世界先進Q3獲利季增26.38％ 每股賺2元續登高 《百貨股》雙11 富邦媒momo日均業績飆9倍 #宏捷科 #月營收 #攻頂 #砷化鎵晶圓代工 #締造 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》各擁利多 懷特、安克生醫10月營收大增 13:242021/11/02 財經 《半導體》欣銓Q3獲利再攀峰 前3季每股賺4.01元 10:172021/11/02 財經 健保帶動銷量成長 懷特10月營收年增123％ 12:112021/11/02 財經 美股創高 台股早盤漲逾140點 登17200點 09:112021/11/02 財經 上市櫃48檔衝漲停 22檔遭警示 04:102021/11/02 財經要聞 《半導體》台星科Q3獲利登近7季高 前3季賺贏去年全年 11:592021/11/02 財經 《百貨股》搶攻雙11 7-ELEVEN虛實並進衝優惠 12:332021/11/02 財經 瀚宇博精成科 Q3獲利攀峰 04:102021/11/02 證券．權證 《類股》「漲」聲響起 造紙股逢甘霖 11:422021/11/02 財經 晶豪科：SoC出貨動能強 04:102021/11/02 證券．權證 雙11拚了 網家本月營收戰高 04:102021/11/02 產業．科技 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 震撼！雅虎宣布退出大陸產品與服務 這些功能也關了 - 財經 馬斯克吟中文詩嘆「相煎何太急」 背後真相被他點破 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。