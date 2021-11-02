砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）10月營收達4.5億元，再度締造歷史新猷，月增2.37％、年增39.52％，2021年來累積營收直逼40億元大關、達39.47億元，維持雙位數年增、幅度為38.2％。

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