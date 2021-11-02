第12輪疫苗接種將於明天結束，嘉義市累積幾期下來，目前AZ疫苗爽約劑有3200劑，疑似因民眾期待第二劑能混打BNT，因此引發一波AZ棄打潮，嘉義市衛生局呼籲符合資格民眾直接向合約醫療院所預約，至於嘉義縣也有棄打狀況，由於各衛生所等接種站持續開設中，爽約劑已全數調撥運用在接種站上。

至10月31日止，嘉義市新冠肺炎疫苗第一劑涵蓋率86.92％，完整接種第一與第二劑涵蓋率為41.08％，排名台灣本島第一，不過近期因民間採購的BNT疫苗陸續到貨，加上流行疫情指揮中心釋出可能混打消息，部分原預約AZ第二劑的民眾因此跳船、爽約。

嘉市衛生局統計，累積幾期下來，目前全市AZ存量達3200劑，由於中央持續配撥疫苗，嘉市衛生局長廖育瑋說，疫苗施打會優先使用前幾期的AZ，所以不會有過期問題，並表示，經中央同意，開放民眾只要符合目前第12輪施打資格，卻沒上1922網站預約者，也能直接致電嘉市的合約醫療院所安排接種。

至於想打第一劑，或還不到打AZ第2劑時間的民眾，也可以洽詢合約醫療院所，不過這類民眾接種視同打殘劑，順位要排在符合第1輪資格者後面。

嘉縣衛生局長趙紋華說，確實會有預約施打人卻不到的狀況，但考量到之後的疫苗配撥量，這些所謂的「爽約劑」已全數撥到接種站，包括運用在教師造冊施打上，像嘉義縣高中職以下教師有造冊者，第二劑皆已全數完成接種。