愛普*(6531)今日舉辦法說會，累計前三季賺進一個股本、每股獲利10.01元，董事長陳文良表示，愛普IoT領域依舊為營收、獲利貢獻主力，面對產能緊張問題，確實也衝擊到IoT RAM、AI領域客戶，該狀況不僅反映在9月營收上，對2021年確實也產生影響，導致強勁的需求無法完全反應在營收上。

愛普第三季營收為20.19億元，季成長23.60%，毛利率46.52%、與第二季相當，稅後淨利創單季歷史新高；愛普面額變更完成後，對外發行股數倍增，每股盈餘亦做了相對應的調整，單季每股獲利4.56元，累積前三季EPS為10.01元。

愛普自2020年第四季起重啟成長動能，毛利率、營益率、淨利率逐季走升。近期物聯網、穿戴式裝置的終端需求強勁，帶動IoT事業部發展；而AI事業部除有權利金收入外亦有晶圓銷售之挹注，營運成長力道強勁。

愛普於邊緣運算領域IoT RAM佈局成熟，具定義產品規格之能力，可稱之為全球物聯網記憶體相關應用主導者，並積極擴展，滲透了絕大部分的物聯網應用平台；愛普的IoT RAM導入各式數據傳輸、可穿戴及物聯網裝置等邊緣運算應用，諸如智慧手錶、無線耳機或頭戴式顯示器皆屬於物聯網之範疇，隨著5G佈建漸趨成熟，各式連網頻寬逐漸增加之下，相關應用預期能加速開發，進而帶動愛普IoT事業部營收及獲利持續增長。

愛普目前AI事業營運模式採IP授權及晶圓銷售雙軌並行，現已有產品達到量產階段，愛普VHM成為全世界DRAM與邏輯晶片的真3D堆疊異質整合技術之首例，於第二季底開始有出貨貢獻，目前亦有多個客戶開案中，後續客戶數及產品品項皆將持續增加，期望明年可以有新進展，愛普AI事業部近期目標是希望透過建置完善3D異質集成應用之供應鏈體系。

陳文良表示，營收規模比純IP授權營收規模大，每位員工營收貢獻約4000萬元，愛普主要分為IoT RAM、AI兩塊領域，IoT部分，是主要營收、獲利的主力，規模會隨市場一起成長；AI則是未來營收成長的動能，主要還是要看策略、執行是否到位，必須要成功落地才有機會帶來實質貢獻，目前看到AI影像應用會是比較前段發酵的。不僅如此，愛普也積極在兩大領域之外探索新的可能，期望儘快有新的消息。

面對產能緊張，陳文良也談到，對IoT RAM、AI兩個領域客戶都有影響，且已經反映在9月營收，故也造成2021年儘管需求強勁但並未完全反映在營收，當然，也希望晶圓緊張問題可以儘快解決。

針對大陸限電令，愛普表示，目前沒有看到影響，儘管對客戶端有影響，那也應該是非常輕微。