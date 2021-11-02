環球晶(6488)今(2)日召開董事會，會中通過2021年第三季財務報告，合併營收153.6億元，連續八季成長，營業毛利60.1億元，營業淨利46.6億元，歸屬於母公司的稅後淨利31億元，稅後每股盈餘達7.13元。營運表現方面，營業毛利率為39.1%，連續三季成長，營業利益率為30.4%，稅後純益率為20.2%，營運成果斐然。

環球晶圓今年前三季累計的合併財報結果：累計合併營收453.8億元，為同期史上最高，較去年同期上升10.1%；營業毛利167.9億元，較去年同期增加8.8%；營業淨利128.7億元，較去年同期增加6.3%；歸屬於母公司的稅後淨利為97.5億元，較去年同期增加0.9%，稅後每股盈餘為22.4元，較去年同期增加0.19元。

環球晶圓收購Siltronic一案目前已完成德國、奧地利、韓國、臺灣、新加坡、美國反壟斷主管機關以及美國外國投資委員會之審查。環球晶圓正持續積極與相關主管機關配合其審查程序，致力於2021年底前完成收購。

綜觀半導體產業，由於科技進步促使半導體含量持續增長，隨著通訊服務商加速布建5G網路基礎設施，5G涵蓋範圍將急遽擴大；另外，政府的財政補助及逐漸限縮的燃油經濟亦帶動電動車的普及化。具備耐高壓和耐高溫特性的SiC和GaN等化合物半導體因可廣泛運用在電動車或5G等消費性電子領域，有望出現顯著增長。這些由科技進步帶來的變化不僅支撐了對高品質晶圓的熱絡需求，更加帶動半導體市場擴張。為掌握景氣上行循環及對全尺寸晶圓日益增長的需求，環球晶圓致力於去除生產瓶頸以使產量最大化，並利用綿密的全球運輸渠道順暢出貨，穩定供應客戶，同時增強利基產品組合，進一步將廣泛的產品光譜及穩健的財務結構轉化為優勢。

隨著極端氣候加劇，各國政府紛紛宣布將對特定進口產品課徵碳稅，以減少使用石化燃料。環球晶圓憑藉廣泛的全球據點，充分發揮在地和全球供應之雙重優勢，不僅減輕長途運輸對環境之影響，更降低受總體經濟和地緣政治緊張局勢之衝擊程度。環球晶圓計畫於2050年達成100%使用可再生能源之目標，實現企業社會責任並追求永續發展的世界。