瑞士人力資源公司藝珂(Adecco)周二表示，招聘業務繼續成長，預計第四季營收將溫和成長，但是警告，客戶仍難以找到足夠的熟練工人。

正面的人力需求情勢目前正受到傳染病問題、供應鏈短缺，和人力稀少等因素的衝擊，未來幾個月復甦的道路會有些不平坦。

藝珂指出，正在採取行動，推進所有業務部門的獲利，並且在這些不利因素消退後，有信心維持展望。

藝珂預計第四季營收季增為溫和的增長。

第三季經貨幣調整營收為增加9%，來到52.2億歐元(約60.6億美元)，稍低於分析師預期的52.8億歐元。營業利益上升75%，來到1.96億歐元；淨利為1.33億歐元，僅略低於預期的1.37億歐元。

人力招聘公司通常被視為是整體經濟健康的指標，雇主在復甦的起始會聘用更多員工，但在經濟步向低迷時會放手和不招募。

競爭同業Randstad公司上月曾表示，勞動力市場的短缺將會是未來幾年的重要課題。美國同業萬寶華(Manpower)也表示，隨著雇主尋找熟練工人，勞動力市場趨向吃緊。