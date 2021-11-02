中鴻(2014)第三季營收續增至156.35億元，季增率約16.7%，惟受先前扁鋼胚價格大漲，生產成本提升，加上鋼價漲勢趨緩，單季獲利比第二季新高下滑，淨利季減35.82%，每股淨利1.02元；前三季獲利攀高，淨利54.44億元，每股淨利達3.79元，相比去年同期的虧損大幅好轉。

受惠鋼價續漲，中鴻第三季營收較第二季成長雙位數，第三季營收156.35億元，較第二季的133.97億元續增約16.7%；但因先前扁鋼胚價格大漲影響，致生產成本提升，影響第三季毛利率表現，第三季毛利率12.74%，比第二季的高檔15.79%下滑約3個百分點，單季獲利比第二季新高下滑，單季淨利14.63億元，季減35.82%，每股淨利1.02元，低於第二季的1.59元。

展望第四季，鋼價多持平，但隨著主要原料扁鋼胚價格下滑，有助公司守穩毛利率之表現。整體營運可望力拚持穩第三季的表現。

中鴻今年前三季營運創新高，營收398.63億元，年增約45.5%；毛利率15.19%，比去年同期的2%勁揚13.19個百分點；營業淨利53.9億元，比去年同期轉盈；前三季歸屬於母公司業主淨利54.44億元，同步轉盈，基本每股盈餘3.79元。

中鴻10月21日開出11月份內銷及11月~明年1月份外銷盤，與中鋼相同，內銷全面開平盤，至於外銷則依產品及地區別，調降每公噸20美元到持平之間。

中鴻表示，近期歐美製造業PMI多保持擴張，東協地區因疫情趨緩及產業復工，製造業PMI觸底反彈，顯示全球經濟保持穩健成長。隨著寶鋼、河靜等主要鋼廠相繼開出平盤，為亞洲鋼市穩健定調。

展望後市，中鴻指出，依據世界鋼鐵協會(WSA)發布最新鋼鐵需求預測，2021年全球鋼鐵需求將增長4.5%，達到18.55億噸；2022年將繼續增長2.2%達到18.96億噸，預計鋼市成長態勢不變。