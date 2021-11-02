23歲香港女星黃婧靈暱稱「波波」，擁有36E傲人上圍的她也被封為TVB力捧的新一代波神，深獲無線高層曾志偉歡心，網紅出身的她曝光量近來越來越多。近日她在IG曬照分享參加觀音文化節，穿著一身白的她被指是Cosplay觀音，而眼尖網友發現她似乎PS過頭，側面照中不僅見她渾圓上圍，身後的牆看似被PS到變形，頗為尷尬。

黃婧靈5年前和 Youtuber「熊仔頭」合作拍影片一夕走紅，被網友封為「熊女郎」，之後她加入無線電視主持聊天節目《#後生仔傾吓偈》獲得更多知名度，後來她受訪透露，自己的英文名字是「Krysella」，可能因為難念難記，就被更名暱稱為「波波」，跟上圍「過度出眾」有關，而她也欣然接受。

黃婧靈疑似修圖過頭，背後牆壁變形。（圖／翻攝自krysellawong IG）

去年4月黃婧靈正式簽入TVB成為旗下藝人，但她不時仍會透過社群網站和粉絲互動，不荒廢網紅身分及人氣，今年8月她曬出背後曬傷照，出現X型的泳衣曬傷痕跡，求問有沒有拯救曬傷皮膚的妙方，更直言痛到無法穿內衣。

演藝圈中潛規則的傳聞層出不窮，視后蔡思貝先前自曝有人開價200萬港幣（約715萬台幣）邀她陪吃，莊思敏更自曝有人喊價過1500萬港幣（約5367萬台幣），黃婧靈上月被問到此事，也低調證實曾被問過要不要陪吃飯，直言：「如果我說沒有人問過價，大家也不會相信啦？」但她強調自己不是出來賣的，所以沒理會對方，對於騷擾私訊只笑笑就算，做好自己比較重要。