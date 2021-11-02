紅圈是前院長王金平座車，綠色是吳姓男子所駕車輛。(戴上容翻攝)

紅圈是前立法院長王金平車子，綠圈處為吳男所駕駛車輛。(戴上容翻攝)

新北市三重區今傳出前立法院長王金平座車被逼車，車內人士對民眾亮槍。對此，內政部長徐國勇表示，經了解亮槍者是王金平的隨扈，也是警官隊的警官，的確是有安全警戒必要，內政部也是按照相關規定派遣相關警衛。

徐國勇指出，派隨扈給王金平，是根據中央機關首長以及特定重要人士安全警衛作業規定，可以派遣保六總隊警官隊，對重要人士予以安全維護，王金平擔任立法院長多年，安全警戒上他認為有必要提出申請，內政部根據規定派遣警官擔任隨扈，保護他的安全，「是我批的。」

徐國勇說，據他了解，隨扈亮槍是認為有人在跟車，認為是否有危險，他們必須預作準備，隨扈是按規定攜帶槍械。所有首長包括他自己的隨扈，都有攜帶槍械，是為了保護首長跟特定重要人士的安全，大家看到隨扈穿得寬寬的 就是要把槍蓋起來。

徐國勇表示，警政署已向他口頭說明，他印象中，配給王金平的隨扈是一年，每到固定時間要重新申請；有的人則是三個月、六個月不等，相關標準警政署會給予建議。