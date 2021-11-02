高雄旗津過港隧道老舊不堪，立委賴瑞隆向交通部爭取「旗津第二過港設施暨聯外道路路網可行性研究」1200萬元經費，今（2）日交通部撥款第1年計畫經費200萬元，正式啟動旗津第二過港隧道研究規畫，預計2023年9月完成期末報告。

賴瑞隆指出，高雄過港隧道為旗津通往高雄唯一聯外道路，自1984年開通使用迄今已37年，不過當初設計年限僅50年，短期為強化隧道安全、道路品質及延長使用年限，日前已爭取交通部2.19億元過港隧道延壽工程、6900萬元交通系統更新，整體工程已於2020年3月完工，可延長隧道使用年限至2049年。

賴瑞隆提到，旗津1年旅客逾500萬人次，但受到地理條件影響，對外交通以過港隧道及渡輪為主。他力促中央、地方共同合作，加速啟動第二過港隧道規畫研究，並輕軌旗津線納入規畫方案。交通部核定撥款後將委由高市府交通局辦理後續研究規畫，預計2023年9月完成期末報告。

高市交通局指出，臺灣港務公司、高市府都發局及交通局皆已針對旗津第二過港隧道辦理相關研究規畫，並初步建議採擴建路方案，所需經費121.33億元、工期約69個月。

該計畫將分2年推動，第1年總經費200萬元，包含旗津周邊聯外道路交通特性及地形調查、旗津聯外交通設施研究計畫回顧、國內外跨港設施型式及壽年檢討、旗津及港區周邊建設開發計畫研析、聯外交通需求預測分析等。2022年總經費1000萬元，將針對漁港路、擴建路兩方案進行研究規畫、綜合評估、推動方式及配套方案、推動期程等內容。