女星吳心緹以廣告「小敏」一角走紅，不僅擁有甜美長相，人氣更是逐漸攀升，常在社群網站與粉絲分享日常的她，曬出日前為了慶祝萬聖節，換上一件水手服的照片，尤其胸前印有2個血手印，讓網友看了全暴動。

吳心緹日前為了慶祝萬聖節，發揮創意進行變裝，接著在社群平台曬出換上水手服的照片，更綁上兩根辮子，加上外表稚嫩的模樣，完全就是青春學生妹的模樣，接著表示：「臨時生出來的萬聖節裝扮，口頭禪：「我～好～奇～怪～，一個立志當DJ的高校生，萬聖節快樂」，此外，為了配合萬聖節氛圍，胸口還印上一對血手印，立刻掀起熱議。

網友們見狀紛紛留言：「真心羨慕這兩隻五爪金龍」、「等一下，那個手印在不得了的位置上啊」、「一定是手印的位置在那邊，才會有血跡！說~你把手埋在哪裡了」、「失傳已久的揸波龍爪手重現江湖」、「我想試試看那是不是我的手印」、「需要比對一下手印是誰的，後面排隊排起來」、「是否要效法皇子尋找玻璃鞋主人的辦法來緝兇」。

吳心緹先前被周刊爆出與吳念軒分手後，與胡瓜兒子胡釋安密戀，更被拍到開著男方的名車去胡家後就沒再出門，對此，她強調：「在複雜的環境裡保持善良，堅強的走下去」，至於被問到和胡瓜兒的關係，她表示就是朋友而已。