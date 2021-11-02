每個城市及各區都有屬於自己代表性的吉祥物。市議員江肇國等2日市議會質詢說，台中市很多行政區都有吉祥物，吉祥物除可愛要有特色及背後故事進行行銷，南屯區公所穿山甲吉祥物，辦活動竟只戴頭套「沒有穿褲子」，「能看嗎？」民政局長吳世瑋說，將要求各區公所未來操作吉祥物時，務必謹慎作業，勿因一時疏忽，讓民眾產生不良觀感。

市議員江肇國等2日市議會質詢說，台中市很多行政區都有吉祥物，吉祥物除可愛要有特色及背後故事進行行銷。（陳世宗攝）

江肇國表示，台中市除石虎家族外，另有10個行政區製作區域吉祥物，包括新社菇菇好神、后里馬來福、梧棲阿海、石崗水滴寶寶等，但外型與性格都缺乏特色，讓人質疑各行政區有多少區民熟識這些吉祥物。

江肇國指出，第一名的南屯「咖煙斗、咖古錐」出席今年社造成果展，竟然頭套以外的部分全都沒穿，犯了吉祥物大忌，也看出局處對吉祥物行銷態度敷衍了事，令人質疑到底「哪裡煙斗」、「哪裡古錐」。

江肇國說，相較日本的熊本熊擁有鮮明的性格，以出糗搞笑聞名國際；台中市的區域特色吉祥物往往是一項物品或蔬果，缺乏背後的意義，無法串連民眾的認同，更無法連結在地特色行銷；民政局除思考其他區域是否推動外，更應提高識別記憶點、增加親和力、強化在地溝通，製作出感知強烈的符號引起共鳴。

吳世瑋表示，台中市10個行政區吉祥物負有行銷各區風土人情、特色產業的任務，各行政區吉祥物皆是以在地人、文、地、景、產業特色設計，讓市民一看就能連結地方；期盼未來各吉祥物能結合市府局處業務，包括觀光、文化、建設等，以地方代言人共同行銷各區特色。

吳世瑋強調，南屯區吉祥物出席10月30日公所舉行社造點暨公民審議社造成果展，下半身未著裝完整情形；市府將要求各區公所同仁未來操作吉祥物時，務必謹慎作業，切勿因一時疏忽，讓民眾產生不良觀感。