民進黨前主席施明德選擇在臉書陸續公布檔案，在他1985年獄中絕食時的日記提到，他被黨外拋棄在牢裡；妹妹施明珠也告訴他，黨外人士在利用他絕食，為年底選舉而大作文章。

施明德今在臉書以「施明德無限期絕食秘辛之三 組黨篇：冷漠的黨外」公布當年的日記、手稿指出，他多麽想要把那一段美麗島事件後，他被黨外拋棄在牢裏的心酸血淚遺忘，「無奈現實一直把我拉回去」。

他在〈施明德獄中日記〉內容提到，自從妹妹告訴他，「黨外」封殺他的訊息，以及有人狂妄地說：「餓死算了，送個花圈了事。」以來，對目下「黨外」的主旨，心態，他實在很懷疑。

他認為，「黨外」如果這樣狂熱，這樣走火入魔，不僅對台灣不利，對「黨外」也不會有好處。「所以，我已決定，此次絕食，不要『黨外』介入」。

他提到，當時他絕食聲明，「黨外」成立「七人小組」仍在「議而不決」狀態中。激進份子竟主張修改他的聲明。「真是笑話。到底誰在絕食？誰在表達訊息？我是以生命做注在堅持原則與立場，豈能淪為他們的工具」？

他說，心中念念不忘的，只是國家與人民的公益。他不計較個人的死生和毀譽。「當年耶穌一定也像我今日這樣被爭議，被排擠。但他擇善固執，終於感化了世人」。

他說，妹妹勸他進食，並告以黨外人士在利用其絕食為年底選舉而大作文章，且對他的絕食聲明，有很多不同意見，蔡龍居醫師告以如長期絕食，腦部缺氧，考慮將不周全，黨外會認為其聲明是胡言亂語。

在〈受刑人施明德接見施明珠等談話摘要〉中，施明德提到，「我的絕食事情，不希望黨外介入」；內容也提到，黨外人士想利用施明德的絕食，在選舉時大作文章，目前黨外是一片混亂。

此外，黨外成立七人小組，但對施的絕食聲明有三種看法，照原聲明發表、認聲明不夠成熟，不發表、予以修正後發表。

施明德認為，這是他個人之聲明，與黨外無關，不可修改。「我的聲明，被他們封殺，至為不滿，比國民黨查禁書刊還要過分」。

在〈施明珠書面聲明〉中提到，施明德決心採取無限期絕食的原因，曾向行訪的張溫鷹醫師、周清玉代表、張俊雄委員和施明珠詳細陳述，大致為「劉宜良命案」、「蔡辰洲事件」，還有「高雄事件」、「林家慘案」及「陳文成命案」等政治案件。

最後一點則是，施明德目睹近年來，有極少數「黨外人士」假借「人權運動」及「民主運動」之名，大肆牟取私利，在牢中痛心疾首，也對極少數黨外「新生代」在「高雄事件」的餘蔭下得以放言高論，卻不知自制，竟連黨外前輩也恣意羞侮，置政治倫理於不顧，深感遺憾。