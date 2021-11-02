新手機才用5天耗電量就怪怪的，一名男網友進行簡易實驗後抓出讓手機耗電量多4、5倍的「兇手」，同時也擔憂手機殼背板太厚，恐致散熱不易，進而影響到電池健康。貼文引起網友討論，不少人相當驚訝，但也有人認為，不管裝哪個品牌的殼都會這樣，只要有裝就會影響散熱速度。蘋果客服則說，手機殼並沒有針對「散熱」加強設計，為了防摔可能就會比較厚，影響到散熱，導致耗電的狀況發生。

一名男網友發文表示，前幾天發現用了5天的iPhone 13耗電量不太正常，拚命想找出讓耗電量異常的原因，接連測試好幾天後發現原因竟然與「太厚的手機殼背板」有關係，且為了應證這個推測，他也做了一系列的實驗。

男網友指出，他在同一支手機裸機、裝一般夜市殼與知名手機殼的狀況下，播放同一個YouTube影片20分鐘，觀察3者的耗電量，結果發現前面兩者的耗電量都不到1%，但裝上知名手機殼以後的耗電量卻高達4至5％相當驚人。

男網友也說，由於手機才剛買回家5天，電池健康度確認是100％，沒有進行iCloud備份回復、位置服務的系統服務大部分關閉，且背景整理App也通通都關閉。根據實驗結果，他認為散熱會影響電池健康度，並強調自己發文的目的是想給遇到類似狀況的人參考，並沒有要黑手機殼的意思。

男網友補充說，嘗試連繫蘋果客服，對方則回應說，手機殼並沒有針對「散熱」加強設計，如果要達到耐衝擊的效果，背板須有一定的厚度來支撐，而較厚的背板會導致散熱不易，進而影響耗電，不論是什麼牌子都是一樣，建議可搭配防撞邊框使用，散熱會明顯改善。「雖然較官腔，但可見對散熱確實會影響，只是影響程度不同。」

貼文引起網友討論，「那用皮革殼的人不就更慘」、「手機裝厚殼防摔，可能導致散熱不好，溫度時常過高，最後讓電池壽命變短+效能降低」、「又不是只有他們家會這樣，只要有裝殼都會好嘛」、「基本上手機只要裝上手機殼，都會影響散熱速度，用哪個牌子都一樣啦！」