美國勞工部周一宣布，拜登政府將在未來幾天發布新規，要求民間企業必須確保員工已經接種新冠疫苗。

這項規定將鎖定員工人數在百人以上的企業，估計將涵蓋美國約三分之二的民間勞動力。

此前白宮才剛發布另一項適用於聯邦承包商的指引，將數百萬勞工納入其強制接種疫苗的計畫中。

美國勞工部發言人周一表示，公司必須制定並執行強制性的新冠疫苗接種政策，除非他們提供另一個選擇，即要求員工定期接受病毒檢測，並在工作時配戴口罩。

該強制令亦要求雇主為去接種疫苖的員工，以及接種疫苖後出現任何副作用而必須休養的員工提供帶薪假。

過去幾周以來，美國行政管理和預算局（United States Office of Management and Budget）的白宮官員一邊審查相關規定，同時也與產業遊說者及各工會舉辦了數十場會議。OMB已在周一完成審查，這項強制接種令在聯邦公報上發布之後就會生效。

勞工部發言人表示，聯邦公報將在未來幾天公布這項緊急的臨時準則。