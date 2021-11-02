特斯拉飆歷史新高，台股掛牌的3檔電動車相關ETF，近期也同步走高，今天收盤以國泰智能電動車(00893)上漲1.64%表現最佳，其餘富邦未來車(00895)和中信綠能及電動車(00896)則是收在平盤之下。

富邦未來車(00895)經理人蔡宗勳分析，近期特斯拉飆上歷史新高，主要是破壞式創新的電動車產業，成長力道強勁，預計2021全年較2020年成長98%，而身為電動車龍頭的特斯拉，各方面都繳出亮眼成績單。近期公布的第三季財報，特斯拉單季營收為137.57億美元，較去年同期成長57%；單季毛利率為26.6%，年增3.08個百分點；單季營業利益為20.04億美元，年增大幅增加148%。

全球最大汽車租賃公司赫茲(Hertz)向特斯拉訂購10萬輛電動車(相當目前10分之1特斯拉年產能)的消息釋出，進一步對特斯拉股價表現造成激勵，站上歷史新高飆破1000美元，特斯拉名列市值破兆企業之一。

展望電動車產業發展趨勢，現在仍在起步階段。各國政府為了達成減碳目標，在法規和政策方面加大力度推動車輛電動化，中國政府亦承諾於2030年前達到碳頂峰的目標。根據勤業眾信研究報告顯示，電動汽車全球總銷量成長趨勢，2030年將達到3110萬輛，2020年至2030年的年複合年成長率達29%。

富邦未來車(00895)ETF追蹤的MSCI ACWI IMI精選未來車30指數第一大成分股即為特斯拉，佔比高達27%。以智慧型手機為破壞式創新為成功案例說明，蘋果從2007年1月正式發布第一代智慧型電話，歷經近15年，股價上揚逾4800%。特斯拉逾2016年3月31日發布首款平價電動車，於2020年首度達成全年獲利，並且於全面大電動車時代仍有發展空間，因此持續看好特斯拉未來銷售與營收表現。