目前全台都更處在直轄市僅雙北有設立，對於其他城市是否有成立的必要，內政部營建署署長吳欣修今天透露，目前有計畫台中、台南要設立，現在很積極在推，但是人力相當吃緊。至於內政部政次花敬群日前因社會住宅議題槓上台北市長柯文哲，吳說，柯文哲忘了，全台灣最大社宅（林口社宅）是內政部經營的。

吳欣修中午接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，內政部為執行中央公辦都更，成立了國家住都中心，目前手頭上的都更案有14件，要求的就是快速，有內政部負責，整合公有地跟私有地才會快，過去習慣發包給別人做，公部門沒有介入，實施力道就會差很多。

吳欣修指出，14件都更案大部分都在雙北，而高雄在今年5月，城中城大火之前，就有提出要設立都更處，畢竟大城市老房子數量真的非常多，只要地方政府有企圖心，營建署都會協助。

吳欣修說，高雄市長陳其邁擔任市長後，有感受到他積極對都更的態度，而未來設立都更處大部分都會集中在老市區，像是原台南及台中市，未來期待台中與台南能進一步推動都更處；至於桃園則是新興城市，所以老房子比較少。

談到台北市長柯文哲日前嗆說，等內政部政次花敬群蓋完第一戶公宅，再來跟他說話。吳欣修表示，柯文哲忘了，全台灣最大社宅「林口社宅」是內政部經營的，其中2500戶有400戶是給新創做基地，還有400多戶給社會公益事業進駐。

吳欣修指出，柯文哲對於公宅價格與租金訂定讓營建署覺得相當特別，因為柯把房屋稅、地價稅納入成本，其房屋坪數也比較大，所以柯才用這藉口說會「債留子孫」想要藉此放緩。

吳欣修說，最後柯決定暫緩，因此內政部就想說「不然台北市部分就我們來接手好了」，會有這種想法，是因為自去年12月至今，內政部已發包8800多戶社會住宅，畢竟沒有一個縣市政府做得到這種量，而且不包括包租代管；台北市社會住宅已有12000多戶，真的做得非常好，他對柯文哲要暫緩感到非常可惜。