渣打銀行2日公布第三季稅前獲利較2020年同期增長一倍，遠超市場預測。渣打獲利激增的主因，來自於搭上新興市場經濟復甦的順風車。不過利多消息未能帶動渣打港股股價，2日截至15點40分，渣打H股小跌0.85％，報52.35港元。

路透報導，渣打財報顯示，其大部分營收來自亞洲，7～9月法定稅前獲利從上年同期的4.35億美元躍升至9.96億美元。該行彙整16位分析師的平均預估為9.42億美元。

渣打銀行專注於亞洲、非洲和中東地區，2日公佈的信貸減損費用為1.07億美元，上年同期為3.53億美元。

2015年上任的渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）在過去幾年中試圖恢復增長，同時創建一個數位資產組合。此前他在上任初期修復了該行的資產負債表並裁減了數千個職位。

儘管如此，渣打銀行在倫敦上市的股票表現一直落後於對手，股價2021年上漲8％，反觀競爭對手的匯豐銀行上漲了18％，巴克萊銀行上漲了37％。