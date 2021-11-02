2021年壽險市場「很不一樣」。據統計，壽險業前9月單張銷售量破百億元的「神單」共八張，其中僅一張是傳統型保單，七張是投資型，歷年罕見，壽險業者分析三大原因，一是今年美元保單宣告利率不如去年，二是保單限額制7月1日上路，三是投資型保單熱潮，壽險公司亦刻意引導。

今年前9月壽險新契約保費近7824億元，比去年同期近11.4％，而八張神單銷量就逾1376億元，占所有新契約保費的17.58％，等於囊括1/6的市場；這八張神單唯一的傳統型保單，即中國人壽的金美好美元利變終身壽險，一張就賣近256億元，但9月亦明顯「換手」，金美好單月新契約保費不到3億元，已換其他保單接棒。

另外七張是投資型保單，其中台灣人壽的月月好鑫外幣計價投資型年金，單張就賣逾328億元，是今年單一保單銷量第一名，目前仍在持續吸金中。

而國泰人壽則有四張銷量破百億元的投資型保單，即已停售的Young飛揚，與還在銷售的月月得益外幣款與新台幣款、真月月康利新台幣款，單張銷售量在102~171億元左右，是今年擁有最多神單的壽險公司。

元大人壽的元元得益投資型年金，單張賣171億多元，是今年新台幣計價投資型保單銷量最高者，亦是唯一主要連結台股基金的保單，但目前應已停售。

富邦人壽的鑫美一生外幣計價投資型年金，亦賣逾113億元，晉升神單之列，但目前也不是富邦人壽銷售量最大的投資型保單。

國人愛用保單儲蓄，如2019年有19張百億神單，其中18張是傳統型保單，2020年因新契約保費衰退28％，當年有9張百億神單，有5張是傳統型，2020年應是傳統型保單「神單張數最少」一年。

壽險業者分析，主要是美元保單宣告利率不如去年，如熱銷款今年宣告利率多在2.9~3％左右，但去年還有3.2％以上，吸引力略有下降。

二是金管會要求每張保單要訂定銷售限額預警，即傳統型保單要進行風險控管，若接近預訂的銷售量上限時，就要開始降溫，再加上各公司新契約保費收入前五大保單，要追蹤相關解約率，各公司也避免保單太高調。

三是接軌IFRS17在即，壽險公司刻意將商品重心略往投資型保單傾斜，降低財務壓力，同時今年資本市場熱，也剛好出現投資型保單銷售熱潮。