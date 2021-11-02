（環保回收、循環經濟是遠東新集團未來積極投入的新產品項目，遠東新纖維事業部營運長張丙秋〈後排中〉率領各事業群主管，舉辦年度新品發表會。圖／袁延壽）

煉鋼廠的廢氣也能穿上身！寶特瓶回收再生、二手衣變再生成新的聚酯纖維，已是遠東新(1402)集團循環經濟商機的一環；遠東新纖維事業部營運長張丙秋2日更宣布，已與美國生技公司LanzaTech、印度MEG製造商，以及國際知名瑜珈服品牌廠LULULEMON共同合作，成功產出全球第一件利用煉鋼廠廢氣製成的衣服。

遠東新是運用獨特生物技術將捕捉到的碳排氣體先轉化為乙醇，最終製成FENC TOPGREEN Bio3 PET低碳聚酯，將工業排放的溫室氣體轉化為服飾、運動鞋等全新紡織商品。

遠東新指出，LULULEMON已在公司官網宣布此一訊息，並將從2022年開始量產。

在循環經濟、回收再利用市場，遠東新最先的全球獨家技術的海洋回收紗，是與非政府組織Parley、Adidas在印度洋馬爾地夫蒐集海洋廢寶特瓶，作成瓶磚後運到台灣，再由遠東新抽絲、紡紗而成，2016年已量產ADIDAS已採用製成跑鞋，並應用在世足賽的運動球衣。

至於二手衣變成再生紡織，張丙秋指出，集團長纖事業群今年特別推出FENC TOPGREEN rTEX Filament織物回收聚酯纖維，將材質複雜度較寶特瓶高許多的織物及二手衣，透過分類、粉碎、熔融、造粒及抽絲等流程，重製成新的聚酯纖維，並已獲得國際品牌青睞，應用於新一季度運動服飾。

有愈來愈多的國際品牌客戶要求原料要Recycle、環保材質，張丙秋表示，看好產業前景，集團將持續在美國、日本、越南、中國大陸及台灣等地投資建置R-PET〈再生聚酯〉從上到下的綠色供應鏈。

2020年底，遠東新綠色產品年產能為48.2萬噸，預計2025年產能將達100萬噸，穩固綠色產業領導地位。

遠東新再生事業基地橫跨兩岸、日本及美國，未來將增加越南、菲律賓等生產據點，並持續擴充全球產能，其中日本廠即將進入第三期擴建，將增設產能10萬噸再生聚酯工廠。今年越南R-PET新產線、美國鳳凰城3.6萬噸產線開始建置；而美國美國Corpus Christi Polymers〈CCP JV〉垂直整合供應鏈PTA130萬噸、PET110萬噸產線也展開興建中。