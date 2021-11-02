Gogoro與印尼最大科技集團GoTo 共同宣布，雙方已簽署策略合作夥伴備忘錄，將攜手在印尼探索與發展基於Gogoro智慧移動解決方案的各項交通、移動永續服務，共同推動都會轉型、邁向移動服務新時代。

GoTo集團以其融入日常生活的「go-to」生態系統，企業版圖涵蓋印尼最大的移動服務平台Gojek、印尼最大的電子商務平台Tokopedia和電子支付金融服務GoTo Financial。今年9月亦參與Gogoro與Poema Global Holdings Corp.合併的私募增資，該交易預計將在2022年初完成，GoTo屆時將成為Gogoro的國際投資人之一。

Gogoro與GoTo的共同目標是，依據Gogoro目前已佈建全球最大與最聰明的電池交換平台，在印尼建構出完整的開放式電能補充生態系，進一步協助印尼的各個區域發展成為智慧移動的典範城市。雙方未來將在印尼共同發展，提供各項永續移動解決方案。包括在電動車輛動力總成、車輛設計、雲端服務等多個面向，設計並建構出適合印尼且創新的產品組合。

此合作的第一個項目是Gogoro與GoTo集團旗下的Gojek，從印尼首都雅加達開始推動先期試點計畫，內容包括投放250輛Gogoro智慧電動機車和設置4個位於Pertamina（印尼國家石油和天然氣公司）現有加油站內的GoStation電池交換站。未來還會進一步擴大這個計畫的規模，包含可能投放 5000輛智慧電動機車，以及在Pertamina旗下的加油站點佈建更多的電池交換站。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「印尼和世界各地當前所面臨的最大挑戰之一，就是將城市交通轉變為智慧且永續的電動二輪車輛，並廣為被民眾接受與使用。在印尼政府的支持下，Gogoro與GoTo正邁向實踐此目標的道路上。」又說：「Gogoro的電池交換技術是新一代的電動車輛能源補充方式，為二輪製造商提供了一個開放平台，能夠開發推出快速、安全且易於補充能源的電動車輛。」

Gojek聯合創辦人兼執行長Kevin Aluwi表示：「GoTo和Gogoro有著共同理念，只有與志同道合的夥伴共同努力，才能實現這樣的雄心壯志，因此，如果我們想要重新構思城市內的交通，這樣的夥伴關係是不可或缺的。透過GoTo在印尼的廣大影響力與Gogoro的創新能力互相結合，能夠加速變革，與更多的夥伴以及消費者分享電動車輛的好處。這也代表著Gojek朝2030年車隊完全電動化和實現零排放的未來目標邁出了重要一步。」

Gogoro運用創新技術，將小型電力驅動、智慧電池設計、電池交換系統和先進雲端服務結合，運用人工智慧來管理電池的可用性和安全性，已成為創造以及營運全球最大規模智慧電池交換平台的科技公司與領導者。Gogoro生態系統的核心是Gogoro Network，一個高效能電池交換平台。Gogoro Network被Guidehouse Insights評選為全球領先的輕型電動車電池交換品牌，目前擁有超過42萬名用戶和1萬666個電池交換站機櫃。迄今為止，Gogoro Network每天有30萬顆的電池交換，電池交換總量超過2.2億次。

Gogoro與Gojek的先期試點計畫也符合Gojek永續發展目標和正在進行的減少其碳足跡的努力。今年4月，Gojek發表第一份「永續發展報告1」，其中揭露至2030年實現零排放的計畫，包括將車隊轉換為100%電動車。此外，Gojek也正在積極探索開發一個完整的電動車生態系統，透過科技來解決司機夥伴使用的障礙，確保最佳的消費者體驗。