藝人瑞莎透過臉書粉專指出2021年全國韻律體操錦標賽有問題的地方，包括賽前練習時間分配不足、練習場地無軟墊、洗手間在場館外、評分公平性及裁判費用、秩序冊撰打等，1日晚間體育署已做出說明，2日中華民國體操協會再進一步透過聲明稿解釋，針對本次賽事現場規劃狀況採取專案處理追蹤，未來要提供最好的參賽環境給選手。

以下為體操協會聲明稿全文：

中華民國體操協會

有關110年全國韻律體操錦標賽 聲明稿

1. 賽前練習時間分配不足

全國錦標賽賽前練習，依照場館空間大小配置來安排，空間如果足夠，可安排2 至 3 個

練習場，若場館空間受限則至少 1 塊練習場地。

賽前練習分配原則如下：依照場館開放時間、選手參加套數（個人、團隊）平均配置， 再依照距離遠近及指導教練區分 15 個時段，從上午 7:20 至下午 6:59 止，賽程至晚上9:00結束並配合防疫分流計畫進賽場人數限制，後續由清消人員進行環境整理工作事宜。

如欲滿足個人 90 秒、團隊 150 秒之規定，802 套個人，23 套團隊，約需要 20 小時，賽

前練習後規劃續本會再做檢討及改善。

2. 後場無軟墊

依據國際體操規定，比賽場地可視條件、情況等進行調整，倘選手、教練對於場地規劃有疑慮，可於技術會議提出。比賽場地鋪設力波墊，練習場地僅鋪設地毯，場地規格尚符比賽規定，賽事第一天為賽前練習，當天下午 3 點進行技術會議，已逾半選手適應場地，會議中並未有領隊或教練提及後場軟墊疑慮，賽場佈置過往皆以各基層訓練站資源，盡可能地安排與配置，盼教育部多多照顧全臺各基層訓練站，以便未來更加妥善安排選手們的訓練環境，對於造成選手受傷，本會表示比賽有風險，也和瑞莎聯繫關懷選手，瑞莎也回應選手狀況尚好，本會願意承擔責任，並負擔醫療費用，後續會持續關懷。

賽事活動應以安全為第一考量，本次賽事場地安排部分，舉辦單位未於練習場地鋪設軟墊及練習時間不足，產生外界對選手參賽安全的疑慮，協會確實檢討改善，後續賽事場地規劃應以更高的安全標準安排。

3. 洗手間在場館外

本次賽事使用109年全國中等學校運動會韻律體操項目之比賽場館，該場館內並未設置洗手間，將檢討場館安排或設置時，應再審慎考量選手需求，妥適規劃。

學校場館建築建置無法因活動立即變更，如選手著比賽服在外如廁，造成觀感不佳，委請教練務必宣導選手穿著外衣、外褲，再行如廁。

4. 打分公平、裁判費用

國內裁判皆經過講習會考核，合乎規定取得裁判資格，惟不同於全運會、全中運、大運

會之級數規定均已A級，全國錦標賽聘用級數不限A、B、C均可擔任，比賽因裁判人數不足，有找部分教練擔任裁判，但不會出現教練幫自家隊伍評分之情況，各單位均有教練擔任裁判，瑞星單位亦有擔任裁判。

國內評分標準一切依照國際體操總會 (FIG) 制定之規則執行，惟國小低年級、中年級組之個人項目及團隊 5 人徒手項目，採用中華民國體操協會自訂規則，行之有年，無任何疑慮。

另裁判費用一切依照教育部補助及委辦計畫經費編列基準表發放。

5. 秩序冊

秩序冊內文皆依報名資料撰打，依競賽規程辦理，第八條第六項第三款明定僅參加個人項目之教練人數至多填寫一名，無違反規定之情事，本會於10月03號邀請瑞星及有關單位召開報名事宜協調會，均同意以競賽規程辦理，瑞星未符合競賽規程之教練，為顧及選手之心理層面考量，於技術會議也同意該所屬教練進場館指導。

6. 總結

針對本次賽事現場規劃狀況，將專案處理追蹤，以保障選手權益為前提，檢討賽事籌辦相關問題，後續本會將完善相關賽事之籌辦與規劃，日後務必提供選手最好的參賽環境。

中華民國體操協會 110年11月2日