太平洋島國東加王國29日通報第1例COVID-19確診病例，象徵這塊全球少數未被疫情入侵的淨土被攻破，當局如臨大敵，主島今起實施為期一週的防疫封鎖措施。

東加總理圖伊奧內托阿（Pohiva Tuionetoa）說，首都努瓜婁發（Nuku'alofa）所在的主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）將維持封鎖狀態到本月9日。

圖伊奧內托阿昨晚告訴記者，當局祭出居家令是為了「確保我國人民的安全和健康…以防止或盡量減少COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在東加王國蔓延」。

東加王國上週通報首起COVID-19病例，確診病患是從紐西蘭基督城（Christchurch）搭機返國的乘客之一。

班機降落後，已完整接種疫苗的確診男子與另外214名機上乘客一直處於隔離狀態，衛生部表示，島上並未發生社區傳播。

這個位於紐西蘭東北部約1800公里的偏遠太平洋島國，原是未被新型冠狀病毒攻陷的少數幾個國家之一。疫情影響了全球數十億人的生活，並奪去近500萬條人命。

東加王國10萬6000人口大多居住在東加塔布島，僅約1/3完整接種兩劑COVID-19疫苗，首起確診病例傳出後，促使數以千計民眾趕忙接種疫苗。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1101102