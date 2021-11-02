施工到一半挖到未爆彈！新店捷運工地急拉封鎖線 16:072021/11/02 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 施工單位今（2日）下午1時許，在新北市新店區安和路二段117巷旁捷運工地施工，挖掘過程中竟挖掘出未爆彈。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 施工單位今（2日）下午1時許，在新北市新店區安和路二段117巷旁捷運工地施工，挖掘過程中竟挖掘出未爆彈，新店警分局獲報立即前往現場勘查拉起封鎖線，初步勘查底部已破裂，尚殘餘少許潮濕火藥，已通知軍方前來處置，暫無立即性危險。 施工單位今（2日）下午1時許，在新北市新店區安和路二段117巷旁捷運工地施工，挖掘過程中竟挖掘出未爆彈。（翻攝） 《台北股市》殖利率勝大盤 金傳存股掌優勢 上曜建設湖映白 未公開先轟動 #捷運工地 #未爆彈 #勘查 #施工單位 #新店捷運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女星控訴在加護病房「被人糟蹋」 新光醫院回應了 13:052021/11/02 生活 軋空、中小型、作夢題材 彈主調 04:102021/11/02 證券．權證 張震金馬再戰邱澤 程偉豪盼爭帝成功 04:102021/11/02 娛樂新聞 「不再提供毛巾」World Gym宣布 即起30天內可解約 11:162021/11/02 生活 縣市合併11年 台中門牌紊亂一市多制 04:102021/11/02 地方新聞 天氣漸冷進補夯 消保會揪20年老店「掛羊頭賣豬肉」 13:102021/11/02 生活 強制接種令奏效 紐約警消未打疫苗率大減 13:392021/11/02 國際 核四能不能用？台電：堅持核安才是工程師良心 11:492021/11/02 財經 近百歲翁鄉音重 警送返家竟不識厝 12:092021/11/02 社會 河川局政風主任被打 主嫌二審輕判 04:102021/11/02 地方新聞 少年股神衝 中小股飆風再起 04:102021/11/02 財經要聞 社會熱門新聞 影片曝光 賓士疑逼車遭亮槍 警攔查一看是王金平座車「愣住7秒」 - 社會 王金平座車遭逼車隨扈下車亮槍？保六總隊：「車內持槍警戒」 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 男開車尾隨逼黑頭車遭亮槍 警圍捕竟是「王金平座車」 - 社會 疑私刑片曝光！高雄刺青師控保母虐嬰 4男登門甩巴掌 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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