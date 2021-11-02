施工單位今（2日）下午1時許，在新北市新店區安和路二段117巷旁捷運工地施工，挖掘過程中竟挖掘出未爆彈，新店警分局獲報立即前往現場勘查拉起封鎖線，初步勘查底部已破裂，尚殘餘少許潮濕火藥，已通知軍方前來處置，暫無立即性危險。

施工單位今（2日）下午1時許，在新北市新店區安和路二段117巷旁捷運工地施工，挖掘過程中竟挖掘出未爆彈。（翻攝）