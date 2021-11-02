台北市建築管理管工處使用管理科前科長陳建銘，遭檢舉去年接受某北市議員關說，明知聖泰科技公司未申請室內裝修許可，卻違規未取得使用執照，竟放水不罰且撤銷6萬元罰單，涉嫌圖利。對此，台北市議員游淑慧指出，不管是關切還是施壓，可以守住哪一條線的是官員。

游淑慧今（2）日在臉書表示，上周她也接到基隆路一段公寓住戶陳情，他們多次檢舉其中一位住戶於逃生通道中堆置大量雜物，檢舉已經三個月，雖然行為人有被建管處開單，但據了解，建管處也接到議員要求撤單。游淑慧認為公安問題不該私了，於是打電話給科長。

今日看到科長遭檢舉接受關說的新聞後，游淑慧說，自己忍不住問都發局長，「我覺得很奇怪，市府每一個單位都說現在開單已經電腦化，一經登錄無法再撤單，只能依法申訴。」唯獨建管處怎麼還有這些撤單的權限？

游淑慧說，沒人比她更知道，民代關切或施壓會讓公務員有什麼壓力，只是壓力來後，那條線要怎麼調整、要怎麼守？其實還是在官員手上，而最後的後果官員也必需承擔。

游淑慧也提到，自己過去在市府時，有位民代很聰明，想了一個空手套白狼、大發利市的做法，要求某些局處配合，且成功幾次了；且市府配合的單位都知道實情，確實有利益，但遊走在法律邊緣，大家還是睜一隻眼閉一隻眼配合，不得罪人。

她知道後設法擋下簽呈，甚至和同事說，如果有單位還敢私下配合，她會通報政風調查。後來該名議員，連續兩周找了一堆相關同仁到研究室去「疲勞轟炸」，讓這些公務員苦不堪言，再回頭求她「放手」；最後游淑慧跟同仁說，下次只要該議員再通知大家去疲勞轟炸，就跟對方報告「我（游淑慧）願意親自來聆聽議員的教訓」，才消停這場鬧劇。

在公家機關這麼多年，游淑慧看過形形色色的民意代表，她表示，確實有少數民代為自己利益施壓官員，但絕大多數還是為了服務好選民和樁腳，但不管民代關心或關說、施壓或協調，最後守住或屈從的選擇還是在官員；而她的領悟是，「只有當老大的那個有Guts，下面的公務員腰桿自然直的起來、硬的起來。」