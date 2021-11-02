警方9月底因偵辦詐欺車手案，查出嫌犯身分後向法院聲請搜索票，卻遭法官駁回，理由是「車手是詐騙集團最下線，無法獲得上層資訊，無須以搜索為工具，駁回聲請」。員警抱怨，依法官駁回的理由，每個車手都適用，員警說「等法官被騙，就會核准了！」並將理由留存，蒐集「法官駁票行述」。

法官親筆寫下駁回理由：「3位嫌犯均為詐騙集團最下線，依審判實務不可能與上層集團有多少牽連，無法因此獲得上層之資訊。再者，車手領款均有影象及銀行紀錄，已足以起訴，並論加重詐欺、洗錢及組織等罪，無須再以搜索為工具，故駁回聲請。」

而警署統計，去年整年詐欺案共2萬2945件，逮嫌犯3萬3941人，高居全般刑案第3、第4名，今年因疫情關係，酒後駕車以及竊盜刑案下降，詐欺案件卻不斷升高，警方將「打詐」列為治安重點，要求所屬警局逮捕「車手」後，一定要溯源追查首腦。

員警表示，希望能透過搜索取得線索，面交車手，贓款還尚未交出交放在家裡，提領車手，則查看車手跟誰聯繫，有沒有LINE、微信的群組，如何取得加入詐騙集團的訊息，從車手查出「收水」、「水房」等上游。

但員警抱怨「治安良好要靠打詐，法官卻以離譜的理由打槍，駁回搜索票，若依法官邏輯，每個車手都不認識首腦，不用搜索，首腦當然逍遙法外，又如何遏止詐騙橫行！」批評法官，核准搜索票就是「司法正義」駁回卻有千百個理由，要怎麼降低詐騙發生！

員警說，搜索採「令狀主義」，法官不給「令旗」警察要怎麼出門抓人。資深法官說，可能在車手家中搜到贓款，或許還有共犯，一般都會核發搜索票，讓警察去搜搜看，看能不能查出資金流向。