前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）接受日媒專訪時表示，北京可能在2024年以前對台灣動武，箇中原因竟和前美國總統川普有關。

美國總統拜登10月肯定答覆美國有保衛台灣的承諾，白宮隨後強調對台政策不變。

前白宮國安顧問歐布萊恩接受「日本經濟新聞」視訊專訪時表示，中國大陸可能會考慮在2024美國下屆總統大選前對台動武，他預期北京不會做出危及2月北京冬季奧運的事，但同時北京也擔心川普或像是前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對陸鷹派的人，在2024年登上美國總統大位。

他說在北京冬奧到下屆美國總統大選期間，「習近平相信他能就台灣議題製造事端。」

針對拜登上任以來2度脫口暗示防衛台灣，他認為拜登可能是刻意這樣說，以打消北京以為他不會在入侵台灣這件事上強硬的念頭。他說如果只發生一次，人們可能會以為拜登只是口誤，「但是他說了2次，看起來他有計畫，而且看起來他試圖讓中國領導層產生疑慮。」

歐布萊恩也認為，拜登的發言可能是接獲有關北京對台行動計畫情報後的反應，「他們可能非常擔心中國的計畫，可能因此促成拜登的發言。」

歐布萊恩說，日本、美國、印度、英國、歐盟等盟友應該明確向北京表示，入侵台灣的後果將會非常嚴重，不只是軍事層面，也包括對大陸人民在經濟層面的影響。

他強調日本尤其有強而有力的理由要支持台灣海峽的和平與穩定，因為一旦北京控制台灣，日本在地緣政治上就會和包括澳洲、紐西蘭、菲律賓及東南亞國協等其他太平洋國家分開。

屆時台灣將成為解放軍的強大據點，擴展第一島鏈外的太平洋行動，最終可能會切斷日本的主要海上貿易路線。

歐布萊恩也在專訪中鼓勵企業主準備應對台灣海峽可能爆發的危機、以及後續國際社會對北京實施的制裁，他點名在大陸經商的中小企業要制定計畫，包括分散供應鏈及客群，以及制定因應意外狀況的計畫。

整體而言，歐布萊恩認為拜登政府至今的對陸政策做得很好。